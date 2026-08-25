Альтернатива Apple Watch: эксперт посоветовал простые, но качественные смарт-часы (фото)

Умные часы Pebble Time 2 отличаются дисплеем E-Paper, лаконичным интерфейсом и очень продолжительным временем работы от аккумулятора.

Бренд Pebble, недавно возрожденный компанией Core Devices, выпускает простые и функциональные часы, которые позиционируются как противоположность смарт-часам вроде Apple Watch. Впечатлениями от тестирования Pebble Time 2 поделился эксперт портала ZDNET Патрик О'Рурк.

Характеристики Pebble Time 2

Pebble Time 2 Фото: zdnet.com

Pebble Time 2 оснащен 1,5-дюймовым сенсорным экраном типа E-Paper с 64 цветами, нержавеющей рамкой, микрофоном, датчиком пульса, функцией подсчета шагов и мониторинга сна. Также доступны десятки полезных программ, включая Voice Notes, игры, таймер и даже приложение с компасом.

Часы предлагают несколько простых циферблатов: Straight, Tictok и 91 Dub. Они показывают время, дату, время работы от батареи, а в некоторых случаях и погоду. По словам эксперта, это вся информация, которая ему нужна от разумных часов.

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Отдельно стоит отметить 30 дней автономной работы, что является значительным преимуществом на фоне современных умных часов. Например, флагманская модель Apple Watch Series 11 выдерживает всего 18 часов без подзарядки.

О'Рурк также легко синхронизировал Pebble Time 2 со своим iPhone 17 Pro. Он отметил, что за время тестирования с телефона на часы поступали уведомления о звонках, текстовых сообщениях и уведомления о звонке в дверь.

Pebble Time 2 Фото: zdnet.com

Однако следует учитывать, что гаджет не может принимать звонки и не имеет дополнительных датчиков, таких как датчик кислорода в крови, глубиномер или даже встроенный GPS. Его дизайн довольно сдержан и не привлекает внимание. По сути Pebble Time 2 — это просто стандартные часы с несколькими дополнительными функциями.

Вывод

Apple Watch и Pebble Time 2 Фото: zdnet.com

О'Рурк признался, что, несмотря на некоторые ограничения, не жалеет о своем переходе с Apple Watch на Pebble Time 2. По словам эксперта, ему нравятся шершавые края часов, и что обновления появляются почти каждый день. В целом это отличный гаджет, который может помочь отвлечься от перегруженного цифрового мира.

Напомним, Xiaomi представила бюджетные умные часы Redmi Watch 6 Active с AMOLED-дисплеем, мощным аккумулятором и 140 спортивными режимами.

Фокус также сообщал, что эксперт сравнил флагманские умные часы Google Pixel Watch 5 с его предшественником Pixel Watch 4.