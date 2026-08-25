Умные часы, которые могут заменить телефоны: лучшие модели Apple, Samsung и Google (фото)

Современные флагманские смарт-часы имеют максимальный уровень автономности от смартфона благодаря передовым технологиям связи, искусственному интеллекту и большим экранам.

Для тех, кто ищет флагманские умные часы с поддержкой звонков, большим дисплеем и расширенными функциями, Фокус подобрал 3 варианта на 2026 год.

Apple Watch Series 11

Apple Watch Series 11 Фото: Apple

Watch Series 11 — это первое поколение Apple Watch с полноценной поддержкой 5G-связи вместо старой LTE. Это гарантирует мгновенную загрузку данных и стабильную связь даже в зонах со слабым сигналом.

Часы предлагают 64 ГБ встроенной памяти, чего достаточно для загрузки большого количества приложений. Другие преимущества Apple Watch Series 11 включают тонкий корпус, функцию Live Translation, передовую фоновую диагностику гипертонии и расширенный мониторинг качества сна.

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Характеристики Apple Watch Series 11:

связь — GSM/HSPA/LTE/5G;

дисплей – 1,96-дюймовый Retina LTPO3 OLED, 2000 болт, 496 x 416 пикселей;

ОС – watchOS 26, запланированное обновление до watchOS 27;

процессор – Apple S10;

графический процессор – PowerVR;

память — 64 ГБ;

датчики – акселерометр, гироскоп, пульсометр, барометр, постоянно включенный альтиметр, компас, SpO2, VO2max, датчик температуры (тела), датчик температуры (воды);

беспроводные технологии — Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS, NFC;

защита – IP6X, сапфировое стекло, водостойкость до 50 м.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 Фото: gsmarena.com

Galaxy Watch Ultra 2 считаются самыми мощными смарт-часами на Android благодаря флагманскому процессору Qualcomm Snapdragon Wear Elite. Интерфейс операционной системы Wear OS работает также быстро, как и на современных флагманских смартфонах.

Часы Samsung могут похвастаться титановым корпусом, защитой по стандарту IP69K и колоссальной яркостью экрана до 5000 нит. Аккумулятор емкостью 800 мАч также обеспечивает отличную автономность.

Характеристики Samsung Galaxy Watch Ultra 2:

связь — GSM/HSPA/LTE;

дисплей – 1,52-люймовый Super AMOLED, 5000 нит, 498 x 498 пикселей:

ОС — Android Wear OS 7, One UI Watch 9;

процессор — Snapdragon SW6100 Wear Elite

память — 64 ГБ, 2 ГБ оперативная;

датчики – акселерометр, гироскоп, датчик сердечного ритма, барометр, альтиметр, компас, SpO2, датчик температуры (тела), датчик температуры (воды), датчик BioActive;

аккумулятор – 800 мАч;

беспроводные технологии – Wi-Fi 802.11, Bluetooth 6.0, GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, NFC;

защита — IP68/IP69K, MIL-STD-810H, сапфировое стекло, водостойкость до 40м.

Google Pixel Watch 4

Google Pixel Watch 4 Фото: Tom's Guide

Pixel Watch 4 отличается фирменной чистой Wear OS и глубокой интеграцией с экосистемой Google. Эти часы предоставляют полноценное управление Google Home, офлайн-карты, а также возможность диктовать или печатать ответы в таких мессенджерах, как Viber, Telegram или WhatsApp.

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Устройство оснащено продвинутым ИИ-ассистентом Google Assistant, выполняющим сложные голосовые команды без привлечения телефона. Также стоит отметить точную интеграцию с фитнес-алгоритмами Fitbit, возможность удаленно управлять камерой смартфона и использовать часы как цифровой ключ для автомобиля.

Характеристики Google Pixel Watch 4:

связь — GSM/HSPA/LTE;

дисплей – 1,4-дюймовый LTPO AMOLED, 3000 нит, 456 x 456 пикселей;

ОС — Android Wear OS 6, до 7.0;

процессор – Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2;

графический процессор — Adreno A702;

память – 32 ГБ, 2 ГБ оперативная;

датчики – акселерометр, гироскоп, датчик сердечного ритма, альтиметр, компас, SpO2, термометр (температура кожи), датчик проводимости кожи, спутниковая служба SOS (только для моделей LTE);

аккумулятор – 455 мАч;

беспроводные технологии – Wi-Fi 802.11, Bluetooth 6.0, GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO (E1+E5a), NFC;

защита – IP68, Gorilla Glass 5, погружение до 50 м.

Напомним, Google недавно представила смарт-часы Pixel Watch 5 с несколькими ключевыми обновлениями.

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