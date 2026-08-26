Вийшли нові розумні годинники Garmin: скільки коштують Fenix 9 і Fenix 9 Pro (фото)

Компанія Компанія Garmin офіційно анонсувала нову лінійку флагманських спортивних годинників Fenix 9 і Fenix 9 Pro.

Фото, ціни та ключові характеристики сматгодинників Garmin Fenix 9 та Garmin Fenix 9 Pro вже з’явилися на офіційному сайті Garmin.

Garmin Fenix ​​9

Garmin Fenix 9 Фото: Garmin

Garmin Fenix ​​9 доступний у розмірах 43 мм, 47 мм та 51 мм. Він оснащений AMOLED-дисплеєм, яскравість якого вдвічі вища, ніж у Fenix ​​8. Як для Garmin Fenix ​​9, так і для Fenix ​​9 Pro доступні нові тканинні ремінці CustomFit.

За даними Garmin, акумулятор 51-міліметрової версії витримує до 29 днів роботи батареї в режимі смарт-годинника. У моделі діаметром 47 мм цей показник знижується до 16 днів, а в моделі діаметром 43 мм — до 10 днів.

Garmin Fenix ​​9 отримав 64 ГБ вбудованої пам’яті, що дозволяє завантажити близько 7000 пісень або вдвічі більше карт, ніж на Fenix ​​8. Годинник використовує сапфірове скло, стійке до подряпин, і витримує занурення на глибину до 40 метрів.

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Обидві моделі лінійки Fenix ​​9 пропонують безкоштовну функцію Garmin Epic, яка дозволяє перетворити кілька видів діяльності в єдину історію в додатку Garmin Connect.

Ціна Garmin Fenix ​​9 — 1099,99 доларів (близько 49 100 грн).

Garmin Fenix ​​9 Pro

Garmin Fenix 9 Pro Фото: Garmin

Garmin Fenix ​​9 Pro продається у аналогічних розмірах 43 мм, 47 мм та 51 мм. У Garmin наголосили, що 1,5-дюймовий AMOLED-екран Fenix ​​9 Pro на 15% більший, ніж у Fenix ​​8. Яскравість дисплея сягає 3000 ніт.

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Це перший годинник серії Fenix із титановим корпусом, який є тоншим за корпус попередньої моделі. Також примітно, що технологія супутникового зв’язку inReach доступна для всіх варіантів розміру Fenix 9 Pro, а вбудований світлодіодний ліхтарик тепер має зелений режим.

Що стосується автономності, то в режимі смарт-годинника з AMOLED-дисплеєм діагоналлю 51 мм час роботи від акумулятора може становити до 31 дня. У моделей із сонячною зарядкою час роботи від акумулятора може становити до 57 днів.

Ціна Garmin Fenix ​​9 Pro — 1,299.99 доларів (близько 58 030 грн).

Нагадаємо, смартгодинник Pebble Time 2 вирізняється дисплеєм E-Paper, лаконічним інтерфейсом та надзвичайно тривалим часом роботи від акумулятора.

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