Вышли новые умные часы Garmin: сколько стоят Fenix 9 и Fenix 9 Pro (фото)

Компания Garmin официально анонсировала новую линейку флагманских спортивных часов Fenix 9 и Fenix 9 Pro.

Фото, цены и основные характеристики смарт-часов Garmin Fenix 9 и Garmin Fenix 9 Pro уже появились на официальном сайте Garmin.

Garmin Fenix 9

Garmin Fenix 9 Фото: Garmin

Garmin Fenix 9 доступны в размерах 43 мм, 47 мм и 51 мм. Они оснащны AMOLED-дисплеем, яркость которого в два раза выше, чем у Fenix 8. Как для Garmin Fenix 9, так и для Fenix 9 Pro доступны новые тканевые ремешки CustomFit.

По данным Garmin, аккумулятор 51-миллиметровой версии обеспечивает до 29 дней автономной работы в режиме смарт-часов. В модели диаметром 47 мм этот показатель снижается до 16 дней, а в модели диаметром 43 мм — до 10 дней.

Garmin Fenix 9 получили 64 ГБ встроенной памяти, что позволяет загрузить около 7000 песен или в два раза больше карт, чем на Fenix 8. Часы оснащены сапфировым стеклом, устойчивым к царапинам, и выдерживают погружение на глубину до 40 метров.

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Обе модели линейки Fenix 9 предлагают бесплатную функцию Garmin Epic, которая позволяет объединить несколько видов активности в одну историю в приложении Garmin Connect.

Цена Garmin Fenix 9 — 1099,99 долларов (около 49 100 грн).

Garmin Fenix 9 Pro

Garmin Fenix 9 Pro Фото: Garmin

Garmin Fenix 9 Pro выпускаются в тех же размерах: 43 мм, 47 мм и 51 мм. В Garmin подчеркнули, что 1,5-дюймовый AMOLED-экран Fenix 9 Pro на 15% больше, чем у Fenix 8. Яркость дисплея достигает 3000 нит.

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Это первые часы серии Fenix с титановым корпусом, который тоньше, чем у предыдущей модели. Также примечательно, что технология спутниковой связи inReach доступна для всех размеров Fenix 9 Pro, а встроенный светодиодный фонарик теперь имеет зеленый режим.

Что касается автономности, то в режиме смарт-часов с AMOLED-дисплеем диагональю 51 мм время работы от аккумулятора может достигать 31 дня. У моделей с солнечной зарядкой время работы от аккумулятора может достигать 57 дней.

Цена Garmin Fenix 9 Pro — 1 299,99 долларов (около 58 030 грн).

Напомним, что смарт-часы Pebble Time 2 отличаются дисплеем E-Paper, лаконичным интерфейсом и чрезвычайно длительным временем работы от аккумулятора.

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