Найкращий розумний годинник з GPS: Google Pixel Watch 5 проти Garmin Fenix 8 Pro (фото)

Смартодинник Garmin Fenix 8 Pro тривалий час вважався еталоном для GPS-трекінгу, однак нещодавно представлений Google Pixel Watch 5 може скласти йому гідну конкуренцію.

Оглядач гаджетів Метью Міллер порівняв Google Pixel Watch 5 з Garmin Fenix 8 Pro, виділивши ключові переваги кожної моделі. Висновками експерт поділився у статті для ZDNET.

Переваги Google Pixel Watch 5

Google Pixel Watch 5 Фото: zdnet.com

Google стверджує, що Pixel Watch 5 перевершує Fenix 8 Pro та Apple Watch Ultra 3 за точністю визначення місцезнаходження за допомогою GPS. Тести на стежках серед високих дерев та серед високих будівель підтвердили, що Pixel Watch 5 справді забезпечує точніше відстеження місцезнаходження у складних умовах, ніж його конкурент від Garmin.

Міллер також похвалив нового помічника Google Health Coach. Експерт пояснив, що йому подобається можливість створювати щотижневі плани тренувань, які включають два-три дні веслування в приміщенні та два дні бігу. Плани, які пропонує Garmin Coach не такі гнучкі.

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Окрім того, Google відома своєю зосередженістю на безпеці. Попередні Pixel Watch вже мали базові функції виявлення падінь та зіткнень, а також екстрений обмін даними та функцію виявлення пульсу, яка може врятувати життя. Цього року Google запустила функцію екстреного виявлення дихання.

Переваги Garmin Fenix ​​8 Pro

Garmin Fenix 8 Pro Фото: zdnet.com

Garmin Fenix ​​8 Pro можна використовувати для надсилання геолокації та повідомлень через супутникове з’єднання. Pixel Watch 5 теж підтримує супутникове з’єднання, але функція супутникового зв’язку призначена лише для надсилання повідомлень SOS у разі крайньої потреби.

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Ще однією перевагою Fenix ​​8 Pro є ширший функціонал для бігунів. Garmin пропонує функцію відстеження інтенсивності бігу, яка враховує різноманітну місцевість і забезпечує миттєве вимірювання ваших механічних зусиль, а не лише серцебиття та темп.

Fenix ​​8 Pro також може похвалитися більш тривалим часом автономної роботи та вбудованим ліхтариком. Годинник може витримати до двох тижнів регулярних тренувань та коротких поїздок на одному заряді. Що стосується світлодіодного ліхтарика, це доволі рідкісна функція серед сучасних флагманських смартгодинників.

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