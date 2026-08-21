Лучшие умные часы с GPS: Google Pixel Watch 5 против Garmin Fenix 8 Pro (фото)

Смарт-часы Garmin Fenix 8 Pro долгое время считались эталоном в области GPS-трекинга, однако недавно представленные Google Pixel Watch 5 могут составить им достойную конкуренцию.

Обозреватель гаджетов Мэтью Миллер сравнил Google Pixel Watch 5 с Garmin Fenix 8 Pro, выделив ключевые преимущества каждой модели. Своими выводами эксперт поделился в статье для ZDNET.

Преимущества Google Pixel Watch 5

Google Pixel Watch 5 Фото: zdnet.com

Google утверждает, что Pixel Watch 5 превосходит Fenix 8 Pro и Apple Watch Ultra 3 по точности определения местоположения с помощью GPS. Тесты на тропах среди высоких деревьев и среди высоких зданий подтвердили, что Pixel Watch 5 действительно обеспечивает более точное отслеживание местоположения в сложных условиях, чем его конкурент от Garmin.

Миллер также высоко оценил новый помощник Google Health Coach. Эксперт пояснил, что ему нравится возможность составлять еженедельные планы тренировок, включающие два-три дня гребли в помещении и два дня бега. Планы, предлагаемые Garmin Coach, не столь гибкие.

Відео дня

Кроме того, Google известна своим пристальным вниманием к безопасности. Предыдущие модели Pixel Watch уже обладали базовыми функциями обнаружения падений и столкновений, а также экстренной передачи данных и функцией измерения пульса, которая может спасти жизнь. В этом году Google запустила функцию экстренного обнаружения дыхания.

Преимущества Garmin Fenix 8 Pro

Garmin Fenix 8 Pro Фото: zdnet.com

Garmin Fenix 8 Pro можно использовать для отправки геолокации и сообщений через спутниковое соединение. Pixel Watch 5 также поддерживает спутниковое соединение, но функция спутниковой связи предназначена исключительно для отправки SOS-сообщений в случае крайней необходимости.

Важно

Более дешевые альтернативы Pixel Watch 5: эксперт посоветовал отличные часы на 2026 год (фото)

Еще одним преимуществом Fenix 8 Pro является расширенный функционал для бегунов. Garmin предлагает функцию отслеживания интенсивности бега, которая учитывает разнообразную местность и обеспечивает мгновенное измерение ваших физических усилий, а не только пульса и темпа.

Fenix 8 Pro также может похвастаться более длительным временем автономной работы и встроенным фонариком. Часы способны выдержать до двух недель регулярных тренировок и коротких поездок на одном заряде. Что касается светодиодного фонарика, то это довольно редкая функция среди современных флагманских смарт-часов.

Напомним, что компания Xiaomi официально представила бюджетные умные часы Redmi Watch 6 Active.

Фокус также сообщал, что Huawei представила смарт-часы Watch GT 7 и Watch GT 7 Pro.