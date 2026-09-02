Якісний розумний годинник за доступну ціну: Xiaomi випустила Redmi Watch 6 Active (фото)

Компанія Xiaomi підтвердила, що один з її нових бюджетних смартгодинників вийде на глобальному ринку.

Новий Redmi Watch 6 Active вже з’явився у низці магазинів Європи. Минулого місяця Xiaomi непомітно випустила цей годинник у Польщі, тоді як зараз пристрій доступний у більшій кількості країн. На це звернув увагу портал Notebookcheck.

Попри те, що Redmi Watch 6 Active позиціонується як дешевша альтернатива Redmi Watch 6 Lite, він може похвалитися 1,85-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 390 x 450 пікселів та піковою яскравістю до 1200 ніт.

Кольори Redmi Watch 6 Active Фото: Xiaomi

Також повідомляється, що завдяки акумулятору ємністю 470 мАг годинник Redmi Watch 6 Active витримує до 18 днів автономної роботи. Це відповідає заявленим показникам Redmi Watch 6 Lite.

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Інші переваги Redmi Watch 6 Active включають захист від води та пилу за стандартом IP68, цілодобовий моніторинг серцевого ритму, понад 140 попередньо встановлених режимів тренувань та сумісність з усіма пристроями під управлінням Android 8.0, iOS 14.0 або новішої версії.

Наразі Redmi Watch 6 Active продається у кольорах Matte Silver, Midnight Black та Sunset Orange.

Ціна Redmi Watch 6 Active у Європі — 42,99 євро (близько 2 220 грн).

Нагадаємо, Garmin нещодавно анонсувала нову лінійку флагманських спортивних годинників Fenix 9 і Fenix 9 Pro.

Фокус також повідомляв, що експерт порівняв смартгодинники середнього класу Garmin Forerunner 170 та Coros Pace 4.