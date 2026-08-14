Какой фитнес-трекер лучше купить: эксперт сравнил Fitbit Air и Garmin Cirqa (фото)

Компании Google и Garmin недавно выпустили новые фитнес-браслеты без экранов, которые составили конкуренцию Whoop 5.0.

Чтобы определить лучший фитнес-трекер, обозреватель гаджетов Дэн Бракалья сравнил Fitbit Air и Garmin Cirqa, пройдя с ними 5000 шагов. Для большей уверенности он отслеживал шаги с помощью приложения Strava на iPhone 16. Результатами эксперт поделился в статье для Tom's Guide.

Подсчет шагов

Fitbit Air и Garmin Cirqa Фото: Tom's Guide

Поскольку Fitbit Air, Garmin Cirqa и Strava использовали одинаковые данные о местоположении, предоставленные моим смартфоном, полученные данные о расстоянии, шагах и темпе ходьбы были примерно одинаковыми. Но один из браслетов показал себя чуть лучше, чем конкурент.

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Если говорить о количестве шагов, то Garmin Cirqa оказался ближе к фактическому показателю, чем Fitbit Air. Однако разница составила всего три шага. Это означает, что оба гаджета хорошо справились с этой задачей.

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Также стоит учитывать, что Бракалья бегал по холмистой местности. Если браслет Garmin и приложение Strava рассчитали практически одинаковую длину подъема, то Fitbit Air значительно занизил этот показатель.

Мониторинг сердечного ритма

Fitbit Air и Garmin Cirqa Фото: Tom's Guide

Хотя Garmin Cirqa продемонстрировал хорошие результаты по большинству показателей, по неизвестным причинам он не зафиксировал никаких данных о пульсе во время прогулки. В то же время максимальные и средние показатели частоты сердечных сокращений Fitbit Air были относительно точными, если ориентироваться на другие многочисленные тесты.

Аккумулятор и калории

Fitbit Air и Garmin Cirqa Фото: Tom's Guide

Ни Garmin Cirqa, ни Fitbit Air не израсходовали много заряда во время прогулки. Это отчасти объясняется тем, что ни одно из этих устройств не имеет экрана или GPS, потребляющих энергию. Фитнес-браслет Air израсходовал всего 2%, тогда как Cirqa вообще не разрядился.

Браслет Fitbit Air не только потреблял чуть больше энергии, но и показывал большее количество сожженных калорий, чем Garmin Cirqa. Однако автор подчеркнул, что не стоит доверять подсчёту калорий в фитнес-трекерах, ведь это довольно нестабильная функция.

Напомним, что Samsung готовится выпустить новый фитнес-браслет Galaxy Fit 4, который составит конкуренцию фитнес-трекеру Google Fitbit Air.

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