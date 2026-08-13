Более дешевая альтернатива Google Fitbit Air: новый фитнес-трекер Samsung уже в пути

Компания Samsung готовится выпустить новый фитнес-браслет Galaxy Fit 4, который составит конкуренцию фитнес-трекеру Google Fitbit Air.

О приближении официального анонса Samsung Galaxy Fit 4 свидетельствуют новые нормативные документы FCC, на которые обратил внимание портал TechRadar.

Судя по обнародованным данным, Samsung Galaxy Fit 4 не будет устройством без экрана, поскольку в документах FCC содержатся схемы, на которых изображен продукт с дизайном, очень похожим на Samsung Galaxy Fit 3.

Утечка подтверждает, что Samsung Galaxy Fit 4 будет оснащен Bluetooth 5.4, что является незначительным обновлением по сравнению с поддержкой Bluetooth 5.3 в Fit 3. Также известно, что сбоку расположена кнопка, а на задней панели — оптические датчики, как у Galaxy Fit 3.

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Чего еще ожидать от Samsung Galaxy Fit 4

Samsung Galaxy Fit 3 Фото: Samsung

Эксперт портала Алекс Блейк отметил, что Galaxy Fit 3 является одним из лучших недорогих фитнес-трекеров на рынке. Поскольку Samsung не собирается отказываться от дисплея, возникает вопрос, как компании удастся сохранить доступную цену.

Учитывая сходство характеристик Galaxy Fit 4 с тем, что известно о Galaxy Fit 3, высока вероятность того, что такие функции, как GPS, будут отсутствовать. Это означает, что Fit 4 может оказаться не самым подходящим носимым устройством для бегунов. Однако пока об этом говорить рано.

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В документах также упоминается тестирование аккумулятора, но его емкость не указана. Galaxy Fit 3 оснащён аккумулятором емкостью 208 мАч, способным работать 10 дней без подзарядки. Неясно, изменится ли это в Fit 4.

В файлах указывается, что такие документы, как фотографии продукта и краткое руководство, будут оставаться конфиденциальными до 31 января 2027 года, но это не обязательно указывает на дату выпуска. Блейк ожидает, что Samsung выпустит Galaxy Fit 4 раньше.

Напомним, что Xiaomi Smart Band 10 оказался одним из лучших бюджетных фитнес-браслетов, которые можно купить в 2026 году.

Фокус также сообщал, что простой фитнес-браслет Garmin Cirqa может составить достойную конкуренцию трекерам Google, Fitbit Air и Whoop.