Дешевша альтернатива Google Fitbit Air: новий фітнес-трекер Samsung вже в дорозі

Компанія Samsung готується випустити новий фітнес-браслет Galaxy Fit 4, що складе конкуренцію трекеру Google Fitbit Air.

Про наближення офіційного анонсу Samsung Galaxy Fit 4 свідчать нові нормативні документи FCC, на які звернув увагу портал TechRadar.

Судячи з оприлюднених даних, Samsung Galaxy Fit 4 не буде безекранним пристроєм, оскільки документи FCC містять схеми, що показують продукт із дуже схожим дизайном на Samsung Galaxy Fit 3.

Витік підтверджує, що Samsung Galaxy Fit 4 буде оснащений Bluetooth 5.4, що є незначним оновленням порівняно з підтримкою Fit 3 Bluetooth 5.3. Також відомо, що збоку є кнопка, а на задній панелі — оптичні датчики, як у Galaxy Fit 3.

Чого ще чекати від Samsung Galaxy Fit 4

Samsung Galaxy Fit 3 Фото: Samsung

Експерт порталу Алекс Блейк зазначив, що Galaxy Fit 3 є одним із найкращих недорогих фітнес-трекерів на ринку. Оскільки Samsung не збирається відмовлятися від дисплея, постає питання, як компанія може зберегти доступну ціну.

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Враховуючи схожість діаграм Galaxy Fit 4 з тим, що відомо про Galaxy Fit 3, є велика ймовірність, що такі функції, як GPS, будуть відсутні. Це означає, що Fit 4 може бути не найкращим носимим пристроєм для бігунів. Однак наразі це зарано стверджувати.

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У документах також згадується тестування акумулятора, але не вказана його ємність. Galaxy Fit 3 має батарею на 208 мАг, здатну витримувати 10 днів на одному заряді. Незрозуміло, чи зміниться це з Fit 4.

У файлах зазначається, що такі документи, як фотографії продукту та короткий посібник, залишатимуться конфіденційними до 31 січня 2027 року, але це не обов'язково вказує на дату випуску. Блейк очікує, що Samsung випустить Galaxy Fit 4 раніше.

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