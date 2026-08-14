Який фітнес-трекер краще купити: експерт порівняв Fitbit Air та Garmin Cirqa (фото)

Компанії Google та Garmin нещодавно випустили нові фітнес-браслети без екранів, які склали конкуренцію Whoop 5.0.

Щоб визначити кращий фітнес-трекер, оглядач гаджетів Ден Бракалья порівняв Fitbit Air та Garmin Cirqa, пройшовши з ними 5000 кроків. Для більшої впевненості він відстежував кроки за допомогою застосунку Strava на iPhone 16. Результатами експерт поділився у статті для Tom's Guide.

Підрахунок кроків

Fitbit Air та Garmin Cirqa Фото: Tom's Guide

Оскільки Fitbit Air, Garmin Cirqa та Strava використовували однакові дані про місцезнаходження, надані моїм смартфоном, отримані дані про відстань, кроки та темп ходьби були приблизно однаковими. Але один з браслетів показав себе трохи краще, ніж конкурент.

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Якщо говорити про кількість кроків, то Garmin Cirqa виявився ближчим до фактичного показника, ніж у Fitbit Air. Однак різниця становила всього три кроки. Це означає, що обидва гаджети добре впорались з цією задачею.

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Також варто враховувати, що Бракалья прогулювався горбистою місцевістю. Якщо браслет Garmin та програма Strava розрахували практично однакову довжину підйому, то Fitbit Air значно занизив цей показник.

Відстеження серцебиття

Fitbit Air та Garmin Cirqa Фото: Tom's Guide

Хоча Garmin Cirqa показав хороші результати в більшості аспектів, з невідомих причин він не зафіксував жодних даних про пульс під час прогулянки. Водночас максимальні та середні показники частоти серцевих скорочень Fitbit Air були відносно точними, якщо орієнтуватись на інші численні тести.

Акумулятор та калорії

Fitbit Air та Garmin Cirqa Фото: Tom's Guide

Ні Garmin Cirqa, ні Fitbit Air не витратили багато заряду під час прогулянки. Це частково пояснюється тим, що жоден з цих пристроїв не має екрана чи GPS для живлення. Фітнес-браслет Air спожив лише 2%, тоді як Cirqa зовсім не розрядився.

Браслет Fitbit Air не лише спожив трохи більше енергії, але й надав більшу цифру спалених калорій, ніж Garmin Cirqa. Проте автор наголосив, що не варто довіряти підрахунку калорій у фітнес-трекерах, адже це доволі нестабільна функція.

Нагадаємо, Samsung готується випустити новий фітнес-браслет Galaxy Fit 4, що складе конкуренцію трекеру Google Fitbit Air.

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