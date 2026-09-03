Смарт-часы Huawei Watch 6 и Watch GT 7 уже тут: сколько они стоят (фото)

Компания Huawei выпустила на международном рынке флагманские смарт-часы Watch 6 и Watch 6 Pro, а также модели Watch GT 7 и Watch GT 7 Pro, ранее анонсированные в Китае.

Серии Huawei Watch 6 и Huawei Watch GT 7 получили ряд улучшений по сравнению со своими предшественниками. Подробности о новинках раскрыл портал GSMArena.

Huawei Watch 6

Huawei Watch 6 Huawei Watch 6 Huawei Watch 6 Huawei Watch 6

Базовая модель Huawei Watch 6 доступна в размерах 42 и 46 мм, тогда как Huawei Watch 6 Pro предлагается в вариантах 43 и 46 мм. 42-миллиметровые часы Watch 6 весят всего 38 г, что делает их самыми легкими часами в серии.

Стандартные модели Watch 6 выпущены с корпусами из алюминиевого сплава и нержавеющей стали. 46-миллиметровые модели Space Edition, Silver и Brown имеют титановые корпуса, тогда как 43-миллиметровые модели Ceramic Edition и White изготовлены из нанотехнологического керамического материала.

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Все часы серии Watch 6 оснащены сенсорными экранами LTPO OLED, защищенными искусственным сапфировым стеклом. Watch 6 обладают максимальной яркостью 3000 нит, тогда как Watch 6 Pro обещают до 3500 нит. Все модели доступны с опциональной поддержкой eSIM и могут одновременно подключаться к двум смартфонам как на iOS, так и на Android.

Huawei Watch 6 Pro Huawei Watch 6 Pro

Серия Watch 6 предлагает более 100 спортивных режимов, включая профессиональные режимы для катания на лыжах, езды на велосипеде и гольфа. Версия Watch 6 Pro также получила приложение Expedition, которое ранее было эксклюзивным для серии Watch Ultimate.

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Кроме того, часы поддерживают отслеживание частоты сердечных сокращений, SpO2, сна, ЭКГ и ВСР. Функция Health Insights использует показатели здоровья и активности для выявления тенденций в самочувствии и предоставления рекомендаций. Датчик Huawei X-Tap позволяет одновременно измерять несколько ключевых показателей здоровья, в том числе риск гипертонии.

В Watch 6 появился новый жест движением запястья, позволяющий быстро отключать входящие звонки и будильники. Huawei также предлагает жесты двойного касания и двойного скольжения пальцами, которые можно настраивать под свои потребности.

Аккумулятор моделей 42 и 43 мм обеспечивает до 3 дней при стандартном использовании и до 7 дней в режиме экономии заряда. Часы диаметром 46 мм рассчитаны на 4,5 дня обычного использования и до 11 дней с включенным режимом экономии заряда.

Цена Huawei Watch 6 — от 399,99 фунтов (около 24 150 грн).

Цена Huawei Watch 6 Pro — от 599,99 фунтов (около 36 230 грн).

Huawei Watch GT 7

Huawei Watch GT 7 Huawei Watch GT 7 Huawei Watch GT 7 Huawei Watch GT 7 Huawei Watch GT 7 Huawei Watch GT 7 Huawei Watch GT 7

Международные версии Watch GT 7 и Watch GT 7 Pro идентичны моделям, выпущенным в Китае в прошлом месяце. Watch GT 7 доступен в размерах 41 мм и 46 мм, тогда как модель Pro выпущена только в варианте 46 мм.

Watch GT 7 имеет корпус из нержавеющей стали и заднюю панель из волокнистого композита, тогда как Watch GT 7 Pro — корпус из титанового сплава в сочетании с нанокристаллической керамической задней панелью. Обе модели получили сенсорный AMOLED-экран с пиковой яркостью 3000 нит.

Huawei Watch GT 7 Pro Huawei Watch GT 7 Pro Huawei Watch GT 7 Pro

Серия Watch GT 7 оснащена оптическими датчиками сердечного ритма и датчиком температуры кожи, а модель GT 7 Pro также поддерживает функцию ЭКГ. Кроме того, Watch GT 7 Pro обладает расширенными функциями отслеживания спортивных занятий, таких как езда на велосипеде, катание на лыжах и гольф.

Watch GT 7 диаметром 41 мм обеспечивает автономную работу до 7 дней, а 46-миллиметровые модели Watch GT 7 и GT 7 Pro обещают до 12 дней. В режиме экономии заряда время работы от аккумулятора может увеличиться до 14 и 21 дня соответственно.

Цена Huawei Watch GT 7 — от 279,99 фунтов (16 910 грн).

Цена Huawei Watch GT 7 Pro — от 379,99 фунтов (22 950 грн).

Напомним, что компания Rogbid выпустила недорогие умные часы R3T, способные работать полностью автономно от смартфона.

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