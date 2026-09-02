Могут заменить смартфон: вышли умные часы с полноценной ОС Android и камерой (фото)

Компания Rogbid выпустила недорогие умные часы R3T, способные работать полностью автономно от смартфона.

Rogbid R3T работают на полноценной операционной системе Android и оснащены слотом для SIM-карты, обеспечивающим подключение к сети 4G LTE, что позволяет им обрабатывать звонки, текстовые сообщения и мобильные данные без необходимости использования смартфона, отмечает Rogbid.

Часы R3T получили круглый 1,6-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 480 x 480. Экран покрыт устойчивым к царапинам стеклом Panda Glass. Корпус изготовлен из нержавеющей стали 316 и имеет класс защиты от воды и пыли IP67. Часы представлены в цветах Midnight Black и Nova Gold.

Rogbid R3T

Rogbid R3T оснащены процессором SL8541E в сочетании с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Благодаря использованию стандартной ОС Android часы позволяют загружать обычные мобильные приложения, такие как TikTok или Instagram.

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Гаджет имеет аккумулятор емкостью 1100 мАч. Доступен как полноценный режим Android для автономного использования, так и стандартный режим Bluetooth, который ограничивает функциональность, но продлевает время работы в режиме ожидания до 10 дней.

Rogbid R3T поддерживают многосистемный GPS для навигации на открытом воздухе, а также датчики для непрерывного мониторинга сердечного ритма и уровня кислорода в крови (SpO2). Кроме того, есть несколько нетрадиционных аппаратных функций, таких как механическая выдвижная камера, скрытая в верхней части корпуса. Она поворачивается на 190 градусов и может использоваться для видеозвонков, распознавания лиц или съемки простых фотографий. Также стоит упомянуть встроенный ИК-излучатель, который позволяет использовать часы в качестве пульта дистанционного управления для бытовой техники.

Цена Rogbid R3T — от 99,99 долларов.

Напомним, что компания Xiaomi выпустила бюджетные умные часы Redmi Watch 6 Active в ряде европейских стран.

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