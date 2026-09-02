Могут заменить смартфон: вышли умные часы с полноценной ОС Android и камерой (фото)
Компания Rogbid выпустила недорогие умные часы R3T, способные работать полностью автономно от смартфона.
Rogbid R3T работают на полноценной операционной системе Android и оснащены слотом для SIM-карты, обеспечивающим подключение к сети 4G LTE, что позволяет им обрабатывать звонки, текстовые сообщения и мобильные данные без необходимости использования смартфона, отмечает Rogbid.
Часы R3T получили круглый 1,6-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 480 x 480. Экран покрыт устойчивым к царапинам стеклом Panda Glass. Корпус изготовлен из нержавеющей стали 316 и имеет класс защиты от воды и пыли IP67. Часы представлены в цветах Midnight Black и Nova Gold.
Rogbid R3T оснащены процессором SL8541E в сочетании с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Благодаря использованию стандартной ОС Android часы позволяют загружать обычные мобильные приложения, такие как TikTok или Instagram.
Гаджет имеет аккумулятор емкостью 1100 мАч. Доступен как полноценный режим Android для автономного использования, так и стандартный режим Bluetooth, который ограничивает функциональность, но продлевает время работы в режиме ожидания до 10 дней.
Rogbid R3T поддерживают многосистемный GPS для навигации на открытом воздухе, а также датчики для непрерывного мониторинга сердечного ритма и уровня кислорода в крови (SpO2). Кроме того, есть несколько нетрадиционных аппаратных функций, таких как механическая выдвижная камера, скрытая в верхней части корпуса. Она поворачивается на 190 градусов и может использоваться для видеозвонков, распознавания лиц или съемки простых фотографий. Также стоит упомянуть встроенный ИК-излучатель, который позволяет использовать часы в качестве пульта дистанционного управления для бытовой техники.
- Цена Rogbid R3T — от 99,99 долларов.
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