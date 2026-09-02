Може замінити смартфон: вийшов розумний годинник з повноцінною ОС Android та камерою (фото)

Компанія Rogbid випустила недорогий сматгодинник R3T, здатний працювати повністю автономно від смартфона.

Rogbid R3T працює на повноцінній операційній системі Android і має слот для SIM-картки для підключення 4G LTE, що дозволяє йому обробляти дзвінки, текстові повідомлення та мобільні дані без смартфона поруч, зазначає Rogbid.

Годинник R3T оснащений круглим 1,6-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 480 x 480. Екран покритий стійким до подряпин склом Panda Glass. Корпус виготовлений з нержавіючої сталі 316, а також має клас захисту від води та пилу IP67. Годинник представлений у кольорах Midnight Black та Nova Gold.

Rogbid R3T

Rogbid R3T отримав процесор SL8541E у поєднані з 3 ГБ оперативної пам’яті та 32 ГБ вбудованої пам’яті. Завдяки використанню стандартної ОС Android годинник дозволяє завантажувати звичайні мобільні застосунки, такі як TikTok чи Instagram.

Відео дня

Важливо

Кращий розумний годинник за середню ціну: порівняння моделей Garmin та Coros (фото)

Гаджет оснащений акумулятором ємністю 1100 мАг. Доступний як повноцінний режим Android для автономного використання, так і стандартний режим Bluetooth, який обмежує функціональність, але подовжує час роботи в режимі очікування до 10 днів.

Rogbid R3T підтримує багатосистемний GPS для навігації на свіжому повітрі, а також датчики для безперервного моніторингу серцевого ритму та рівня кисню в крові (SpO2). Окрім того, є кілька нетрадиційних апаратних функцій, як от механічна висувна камера, прихована у верхній частині корпусу. Вона обертається на 190 градусів і може використовуватися для відеодзвінків, розпізнавання облич або зйомки простих фотографій. Також варто згадати вбудований ІЧ-випромінювач, який дозволяє використовувати годинник як пульт дистанційного керування для побутової техніки.

Ціна Rogbid R3T — від 99,99 доларів.

Нагадаємо, Xiaomi випустила бюджетний розумний годинник Redmi Watch 6 Active у низці країн Європи.

Фокус також повідомляв, що Garmin анонсувала флагманські спортивні годинники Fenix 9 та Fenix 9 Pro.