Розумні годинники Huawei Watch 6 та Watch GT 7 вже тут: скільки вони коштують (фото)

Компанія Huawei випустила на міжнародному ринку флагманські розумні годинники Watch 6 та Watch 6 Pro, а також моделі Watch GT 7 та Watch GT 7 Pro, раніше анонсовані в Китаї.

Серії Huawei Watch 6 та Huawei Watch GT 7 отримали низку покращень порівняно зі своїми попередниками. Деталі про новинки розкрив портал GSMArena.

Huawei Watch 6

Huawei Watch 6 Huawei Watch 6 Huawei Watch 6 Huawei Watch 6

Базова модель Huawei Watch 6 доступна у розмірах 42 та 46 мм, тоді як Huawei Watch 6 Pro пропонується варіантах 43 та 46 мм. 42-міліметровий Watch 6 важить лише 38 г, що робить його найлегшим годинником у серії.

Звичайні моделі Watch 6 вийшли з корпусами з алюмінієвого сплаву та нержавіючої сталі. 46-міліметрові моделі Space Edition, Silver та Brown мають титанові корпуси, тоді як 43-міліметрові моделі Ceramic Edition та White використовують нанотехнологічний керамічний матеріал.

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Всі годинники серії Watch 6 отримали сенсорні екрани LTPO OLED, захищені штучним сапфіровим склом. Watch 6 має максимальну яскравість 3000 ніт, тоді Watch 6 Pro обіцяє до 3500 ніт. Усі моделі доступні з опціональним підключенням eSIM та можуть одночасно під'єднуватись до двох смартфонів як на iOS, так і на Android.

Huawei Watch 6 Pro Huawei Watch 6 Pro

Серія Watch 6 пропонує понад 100 спортивних режимів, включаючи професійні режими для катання на лижах, їзди на велосипеді та гольфу. Версія Watch 6 Pro також отримала застосунок Expedition, який раніше був ексклюзивним для серії Watch Ultimate.

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Окрім того, годинники підтримують відстеження частоти серцевих скорочень, SpO2, сну, ЕКГ та ВСР. Функція Health Insights використовує показники здоров'я та активності, щоб виявляти тенденції самопочуття та надавати рекомендації. Датчик Huawei X-Tap дозволяє одночасно вимірювати кілька ключових показників здоров'я, в тому числі ризик гіпертонії.

На Watch 6 з’явився новий жест руху зап’ястя, який дозволяє швидко вимикати вхідні дзвінки та будильники. Huawei також пропонує жести подвійного дотику та подвійного ковзання пальцями, які можна налаштовувати під свої потреби.

Акумулятор моделей 42 та 43 мм витримує до від 3 днів типового використання до 7 днів з увімкненим режимом економії заряду. Годинники з розміром 46 мм розраховані на 4,5 дні типового використання та до 11 днів з режимом економії заряду.

Ціна Huawei Watch 6 — від 399,99 фунтів (близько 24 150 грн).

Ціна Huawei Watch 6 Pro — від 599,99 фунтів (близько 36 230 грн).

Huawei Watch GT 7

Huawei Watch GT 7 Huawei Watch GT 7 Huawei Watch GT 7 Huawei Watch GT 7 Huawei Watch GT 7 Huawei Watch GT 7 Huawei Watch GT 7

Міжнародні версії Watch GT 7 та Watch GT 7 Pro ідентичні моделям, випущеним у Китаї минулого місяця. Watch GT 7 доступний у розмірах 41 мм та 46 мм, тоді як модель Pro вийшла лише у варіанті 46 мм.

Watch GT 7 має корпус з нержавіючої сталі та задню панель з волокнистого композиту, тоді як Watch GT 7 Pro має корпус з титанового сплаву в поєднанні з нанокристалічною керамічною задньою панеллю. Обидва годинники отримали сенсорний AMOLED-екран з піковою яскравістю 3000 ніт.

Huawei Watch GT 7 Pro Huawei Watch GT 7 Pro Huawei Watch GT 7 Pro

Серія Watch GT 7 оснащена оптичними датчиками серцевого ритму та датчиком температури шкіри, але GT 7 Pro також додає підтримку ЕКГ. Окрім того, Watch GT 7 Pro має розширені функції відстеження спортивних подій для їзди на велосипеді, лиж та гольфу.

Watch GT 7 у розмірі 41 мм забезпечує роботу від батареї до 7 днів, а 46-міліметрові моделі Watch GT 7 та GT 7 Pro обіцяють до 12 днів. При економії заряду час роботи від акумулятора може збільшитись до 14 та 21 дня відповідно.

Ціна Huawei Watch GT 7 — від 279,99 фунтів (16 910 грн).

Ціна Huawei Watch GT 7 Pro — від 379,99 фунтів (22 950 грн).

Нагадаємо, Rogbid випустила недорогий сматгодинник R3T, здатний працювати повністю автономно від смартфона.

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