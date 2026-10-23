Замість дорогого смартгодинника: бюджетний фітнес-браслет Samsung розсекречений до виходу (відео)

Компанія Samsung незабаром випустить доступний фітнес-браслет Galaxy Fit4, який стане наступником Galaxy Fit3.

Фітнес-трекер Samsung Galaxy Fit4 ще офіційно не анонсований, однак портал Android Authority вже оприлюднив перші рендери новинки, посилаючись на інсайдера.

Рендер Samsung Galaxy Fit4

Судячи з оприлюднених відео, Galaxy Fit4 може виглядати майже ідентично позаторішньому Galaxy Fit3. Він має прямокутний дисплей із закругленими кутами, звичний набір датчиків на задній панелі, бічну кнопку та знайомий дизайн силіконового ремінця.

Рендер Samsung Galaxy Fit4

На рендерах Galaxy Fit4 представлений у чорному, світло-блакитному та білому кольорах. Характеристики пристрою ще тримаються в секреті. Не виключено, що Samsung може оновити апаратне забезпечення та додати нові програмні функції.

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Ціна та дата виходу Samsung Galaxy Fit4 поки не розголошуються. Samsung випустила Galaxy Fit3 у лютому 2024 року зі стартовою ціною близько 60 доларів, тож очікується, що нова модель теж буде бюджетною.

Рендер Samsung Galaxy Fit4

Нагадаємо, компанія Rollme представила бюджетний розумний годинник Hero K1.

Фокус також повідомляв, що Xiaomi випустила недорогий фітнес-трекер Redmi Band 4.