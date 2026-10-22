Альтернатива Garmin та Apple до 3000 грн: вийшов міцний смартгодинник Rollme (фото)

Компанія Rollme представила бюджетний розумний годинник Hero K1, сумісний з більшістю сучасних смартфонів.

Rollme Hero K1 позиціонується як смартгодинник для активного відпочинку та фітнесу. Деталі про новинку розкриті на офіційному сайті Rollme.

Однією з основних переваг Rollme Hero K1 став надійно захищений корпус. Годинник пройшов 15 сертифікаційних випробувань за військовими стандартами, а також має міцний безель з алюмінієвого сплаву аерокосмічного класу. Водонепроникність 5 атм робить його придатним для плавання.

Rollme Hero K1 Фото: Rollme

Rollme Hero K1 оснащений 1,46-дюймовим HD-дисплеєм, світлодіодним ліхтариком та акумулятором ємністю 1200 мАг. Виробник обіцяє точне GPS-відстеження в густонаселених міських районах та віддаленій місцевості, а також офлайн-карти для зон, де немає зв’язку. Окрім того, є компас, барометр і альтиметр.

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Rollme Hero K1 Фото: Rollme

Розумний годинник здатен обробляти дзвінки через Bluetooth, однак відповідь на повідомлення WhatsApp доступні лише для власників смартфонів на Android. Через супутній додаток Rollme можна отримати доступ до помічника зі штучним інтелектом.

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Rollme Hero K1 пропонує понад 100 спортивних режимів для відстеження тренувань. Годинник здійснює безперервний оптичний моніторинг серцевого ритму, вимірювання рівня кисню в крові та автоматичне відстеження сну. Пристрій продається у кольорах Ranger Black та Storm Gray.

Офіційна ціна Rollme Hero K1 — 59,99 доларів (близько 2 705 грн).

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