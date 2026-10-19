Найкращий гібридний смартгодинник 2026 року: яка модель порадувала під час тестів (фото)

Гібридні смартгодинники поєднують класичний дизайн аналогових моделей з розумними функціями, як от відстеженням здоров'я та підключення до смартфона. Однією з їхніх найбільших переваг є термін служби батареї, адже вони працюють тижнями без підзарядки.

В ході незалежного тестування Withings ScanWatch Nova був визнаний найкращим гібридним смартгодинником для покупки у 2026 році. Такого висновку дійшли експерти порталу TechRadar.

Модель ScanWatch Nova від Withings підтримує відстеження здоров'я та фітнесу та кілька функцій смартгодинника. Він моніторить частоту серцевих скорочень, температуру, ЕКГ та рівень кисню в крові. Годинник також можна використовувати для відстеження тренувань та перегляду сповіщень зі свого смартфона.

Withings ScanWatch Nova Фото: Future

Водночас ScanWatch Nova похвалитися полірованим хромованим корпусом, аналоговими стрілками з покриттям LumiNova, що світиться в темряві, та обертовою заводною головкою. Дисплей годинника забезпечує прокручування тексту та візуальне відстеження прогресу щодо показників здоров’я.

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Withings ScanWatch Nova Фото: Future

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Тести показали, що ScanWatch Nova збирає величезну кількість даних із високою точністю, однак для перегляду більшої частини з них потрібен супутній застосунок. Загалом це чудовий варіант для людей, які віддають перевагу традиційному дизайну, але хочуть отримати базові функції смартгодинника.

Ціна Withings ScanWatch Nova в Україні — від 27 900 грн.

Withings ScanWatch Nova Фото: Future

Нагадаємо, компанія Garmin анонсувала серію флагманських розумних годинників MARQ Gen 3.

Фокус також повідомляв, що Lenovo випустила бюджетний смартгодинник Watch Fit 3 з AMOLED-дисплеєм.