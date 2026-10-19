Лучшие гибридные смарт-часы 2026 года: какая модель порадовала в ходе тестов (фото)

Гибридные смарт-часы сочетают в себе классический дизайн аналоговых моделей с интеллектуальными функциями, такими как мониторинг здоровья и подключение к смартфону. Одним из их главных преимуществ является срок службы батареи, ведь они работают неделями без подзарядки.

В ходе независимого тестирования Withings ScanWatch Nova были признаны лучшими гибридными смарт-часами для покупки в 2026 году. К такому выводу пришли эксперты портала TechRadar.

Модель ScanWatch Nova от Withings поддерживает отслеживание здоровья и фитнеса, а также ряд функций смарт-часов. Она отслеживает частоту сердечных сокращений, температуру, ЭКГ и уровень кислорода в крови. Часы также можно использовать для отслеживания тренировок и просмотра уведомлений со смартфона.

Withings ScanWatch Nova Фото: Future

При этом ScanWatch Nova может похвастаться полированным хромированным корпусом, аналоговыми стрелками с покрытием LumiNova, светящимся в темноте, и вращающейся заводной головкой. Дисплей часов обеспечивает прокрутку текста и визуальное отслеживание прогресса по показателям здоровья.

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Withings ScanWatch Nova Фото: Future

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Тесты показали, что ScanWatch Nova собирает огромное количество данных с высокой точностью, однако для просмотра большей части из них требуется сопутствующее приложение. В целом это отличный вариант для тех, кто предпочитает традиционный дизайн, но хочет получить базовые функции смарт-часов.

Цена Withings ScanWatch Nova в Украине — от 27 900 грн.

Withings ScanWatch Nova Фото: Future

Напомним, что компания Garmin анонсировала серию флагманских умных часов MARQ Gen 3.

Фокус также сообщал, что Lenovo выпустила бюджетные смарт-часы Watch Fit 3 с AMOLED-дисплеем.