Дешевая альтернатива Apple Watch: Lenovo выпустила смарт-часы стоимостью до 1500 грн (фото)

Компания Lenovo представила бюджетные умные часы Watch Fit 3 с качественным AMOLED-дисплеем и тонким корпусом.

Lenovo Watch Fit 3 не могут составить конкуренцию таким доступным смарт-часам, как Redmi Watch 6, Huawei Watch Fit 5 или Honor Band 11, но за свою цену они предлагают хороший набор функций. Характеристики новинки уже появились на сайте Lenovo.

Одним из основных преимуществ Lenovo Watch Fit 3 стал изогнутый 1,96-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 410x502 пикселей. Также стоит отметить корпус толщиной всего 9,9 мм.

Lenovo Watch Fit 3 Фото: Lenovo Lenovo Watch Fit 3 Фото: Lenovo

Lenovo Watch Fit 3 предлагаются в двух цветах с соответствующими силиконовыми ремешками. Смарт-часы обладают стандартными функциями для здоровья и фитнеса, включая несколько спортивных режимов, отслеживание сна, мониторинг уровня кислорода в крови и мониторинг сердечного ритма. Устройство также оснащено голосовым помощником на базе ИИ.

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Lenovo Watch Fit 3 Фото: Lenovo

Другие возможности Lenovo Watch Fit 3 включают поддержку офлайн-платежей, степень защиты от воды и пыли IP68, а также множество циферблатов. В обычном режиме общее время работы от аккумулятора может достигать около 6 дней, тогда как при экономном использовании часы могут проработать 9 дней.

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На данный момент Lenovo Watch Fit 3 уже вышли в продажу в Китае. Хотя глобальный релиз официально не анонсирован, смарт-часы Lenovo обычно появляются на AliExpress через некоторое время.

Цена Lenovo Watch Fit 3 — около 29 долларов (примерно 1 300 грн).

Напомним, что новые Samsung Galaxy Watch Ultra 2 превзошли по пиковой яркости флагманские модели Apple и Huawei.

Фокус также сообщал, что Honor представила смарт-часы Watch 6 Pro, которые могут стать более доступной альтернативой Apple Watch.