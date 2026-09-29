Более дешевая альтернатива Apple Watch: Honor выпустила умные часы Watch 6 Pro (фото)

Компания Honor представила смарт-часы Watch 6 Pro, которые стали более мощной версией недавно выпущенных Watch 6.

Часы Honor Watch 6 Pro несколько уступают по времени работы аккумулятора в пользу функциональности. Подробности о новинке Honor раскрыла на своем официальном сайте.

Honor Watch 6 Pro оснащены 1,5-дюймовым двухслойным OLED-дисплеем с разрешением 466 x 466 пикселей и яркостью 4500 нит. На отдельных участках яркость экрана достигает 5500 нит. Габариты смарт-часов составляют 46,3 мм x 46,3 мм x 11,6 мм.

Honor Watch 6 Pro Фото: Honor

Для навигации Honor Watch 6 Pro получили высокоточную систему Honor Polaris, которая использует двухчастотную конструкцию с тремя антеннами. Умные часы могут непрерывно отслеживать местоположение в течение 21 часа.

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Аккумулятор часов имеет емкость 500 мАч и обеспечивает 7 дней автономной работы без подзарядки при включённом режиме Always On Display. Если также включить все функции мониторинга здоровья, время автономной работы сокращается до 4 дней. Максимальный заявленный срок автономной работы составляет 18 дней.

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Honor Watch 6 Pro предлагает круглосуточное отслеживание вариабельности сердечного ритма (ВСР), обновленную систему мониторинга артериального давления и непрерывный контроль уровня сахара в крови (CGM). Часы способны распознавать падения и даже отправлять сигнал тревоги при обнаружении остановки сердца.

Что касается тренировок, Honor Watch 6 Pro оснащен режимом бега по бездорожью, профессиональным режимом бадминтона и профессиональным режимом футбола. Часы также подходят для плавания и реагируют на влажные пальцы.

Цена Honor Watch 6 Pro из нержавеющей стали — 240 долларов.

Цена Honor Watch 6 Pro из керамики — 270 долларов.

Цвета Honor Watch 6 Pro Фото: Honor

Напомним, что компания Amazfit представила умные часы T-Rex Dual Solar, которые заряжаются от солнца.

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