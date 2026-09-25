До 35 дней работы от батареи и солнечная зарядка: более дешевые смарт-часы превзошли Garmin (фото)

Компания Amazfit представила умные часы T-Rex Dual Solar, в которых особое внимание уделено солнечной зарядке, что присуще некоторым более дорогостоящим моделям.

Благодаря своим характеристикам Amazfit T-Rex Dual Solar может составить конкуренцию таким премиальным часам, как Garmin Fenix 9 Pro стоимостью более 1000 долларов. К такому выводу пришел эксперт портала TechRadar Мэтт Эванс.

Amazfit T-Rex Dual Solar не только обеспечивает солнечную зарядку с передней стороны, но и оснащены дополнительной, более эффективной солнечной панелью на задней панели. При наличии достаточного количества солнечного света эта задняя панель способна полностью зарядить разряженный аккумулятор.

Солнечная панель на Amazfit T-Rex Dual Solar Фото: Amazfit

Еще одним преимуществом T-Rex Dual Solar стал высококачественный AMOLED-дисплей. Часы Garmin с солнечной зарядкой оснащены дисплеями с более низким энергопотреблением, поэтому новинка от Amazfit выгодно выделяется на фоне конкурента благодаря более яркому экрану.

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"Разрабатывая T-Rex Dual Solar, мы не хотели, чтобы пользователям приходилось выбирать между ярким дисплеем премиум-класса, который они хотят видеть каждый день, и продолжительностью работы аккумулятора, необходимой при пребывании на открытом воздухе. Впервые объединив технологии AMOLED и солнечной зарядки, мы смогли обеспечить оба этих преимущества", — рассказала вице-президент по глобальному маркетингу Amazfit Сара Вебстер.

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В обычных условиях время автономной работы T-Rex Dual Solar составляет до 25 дней, при оптимальных солнечных условиях компания обещает 35 дней, а при включенном GPS часы должны проработать 41 час.

Среди других преимуществ T-Rex Dual Solar стоит отметить предустановленные цветные карты, интеллектуальное планирование маршрутов с пошаговыми инструкциями и точками в стиле Apple Watch Ultra, а также функцию обмена местоположением LiveShare.

Цена Amazfit T-Rex Dual Solar — от 649,99 долларов.

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