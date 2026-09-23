Более дешевая альтернатива Garmin: вышли новые смарт-часы Coros флагманскиго уровня (фото)

Компания Coros выпустила смарт-часы Pace 4 Pro, способные составить конкуренцию моделям Garmin, таким как Forerunner 570.

Coros Pace 4 Pro стал преемником базовой модели Pace 4, выпущенной в ноябре прошлого года. Версия Pro получила ряд улучшений и стоит дороже. Подробности о новинке представлены на официальном сайте Coros.

Часы Pace 4 Pro оснащены большим 1,47-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью 3500 нит и разрешением 466x466 пикселей, защищённый сапфировым стеклом и рамкой из титанового сплава. Корпус обладает водонепроницаемостью до 5 атм.

Coros Pace 4 Pro

Pace 4 Pro имеет 32 ГБ встроенной памяти, что представляет собой существенное улучшение по сравнению с 4 ГБ в Pace 4. Умные часы оснащены новейшим оптическим пульсометром с многоканальным датчиком PPG для точного измерения частоты сердечных сокращений.

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Coros Pace 4 Pro

Всего имеется шесть инструментов для мониторинга тренировок, среди которых тренировочная нагрузка, стратегия темпа, VO2 Max, беговая физическая форма, тренировки и планы тренировок, а также конструктор маршрутов.

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Модель Pace 4 Pro также может похвастаться более емким аккумулятором, рассчитанным на 60 часов работы часов без постоянно включенного дисплея и до 45 часов с ним. При этом время зарядки немного сократилось до 1,5 часа.

Часы предлагаются в черном и белом цветах. Доступны варианты с силиконовым или нейлоновым ремешком.

Цена Coros Pace 4 Pro — 449 долларов (около 20 150 грн).

Цена Garmin Forerunner 570 — 549 долларов (около 24 640 грн).

Напомним, что компания Suunto представила новые умные часы Run 2, которые составили конкуренцию более дорогой модели Garmin Forerunner 570.

Фокус также сообщал, что компания Garmin официально анонсировала новую линейку флагманских спортивных часов Fenix 9 и Fenix 9 Pro.