Дешевша альтернатива Garmin: вийшов новий смартгодинник Coros флагманського рівня (фото)

Компанія Coros випустила смартгодинник Pace 4 Pro, здатний скласти конкуренцію моделям Garmin, таким як Forerunner 570.

Coros Pace 4 Pro став наступником базового Pace 4, випущеного в листопаді минулого року. Варіант Pro отримав низку покращень та коштує дорожче. Деталі про новинку розкриті на офіційному сайті Coros.

Годинник Pace 4 Pro отримав великий 1,47-дюймовий LTPO AMOLED-дисплей з піковою яскравістю 3500 ніт та роздільною здатністю 466x466 пікселів, захищений сапфіровим склом та рамкою з титанового сплаву. Корпус має водонепроникність до 5 атм.

Coros Pace 4 Pro

Pace 4 Pro має 32 ГБ внутрішньої пам’яті, що є суттєвим покращенням порівняно з 4 ГБ у Pace 4. Розумний годинник оснащений найновішим оптичним пульсометром з багатоканальним датчиком PPG для точного вимірювання частоти серцевих скорочень.

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Coros Pace 4 Pro

Загалом є шість інструментів для моніторингу тренувань, серед яких тренувальне навантаження, стратегія темпу, VO2 Max, бігова фізична форма, тренування та плани тренувань, а також конструктор маршрутів.

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Модель Pace 4 Pro також може похвалитися більшим акумулятором, розрахованим на 60 годин роботи годин без постійно ввімкненого дисплея та до 45 годин з ним. Водночас час зарядки трохи скоротився до 1,5 годин.

Годинник пропонується у чорному та білому кольорах. Доступні варіанти з силіконовим або нейлоновим ремінцем.

Ціна Coros Pace 4 Pro — 449 доларів (близько 20 150 грн).

Ціна Garmin Forerunner 570 — 549 доларів (близько 24 640 грн).

Нагадаємо, Suunto представила новий смартгодинник Run 2, який склав конкуренцію дорожчій моделі Garmin Forerunner 570.

Фокус також повідомляв, що Garmin офіційно анонсувала нову лінійку флагманських спортивних годинників Fenix 9 і Fenix 9 Pro.