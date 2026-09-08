Дешевша альтернатива Garmin: скільки коштує новий розумний годинник Suunto (фото)

Компанія Suunto представила новий смартгодинник Run 2, який склав конкуренцію дорожчій моделі Garmin Forerunner 570.

Suunto Run 2 позиціонується як біговий розумний годинник середнього класу з офлайн-навігацією. Характеристики новинки розкриті на офіційному сайті Suunto.

Новий годинник Suunto виготовлений переважно з пластику, але оснащений рамкою з нержавіючої сталі та захисним дисплеєм Gorilla Glass. Він має діаметр 46 мм, товщину 11,7 мм та важить лише 35 грамів. Водонепроникність до 5 атм дозволяє носити його під час плавання.

Suunto Run 2 Фото: Suunto

Suunto Run 2 отримав круглий 1,32-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 466 x 466 пікселів та яскравістю до 2000 ніт. Акумулятор годинника має ємність 380 мАг і обіцяє десять днів роботи без підзарядки за звичайного використання. Доступна версія з 64 ГБ пам'яті, що набагато більше, ніж у попередньої моделі.

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Однією з переваг Suunto Run 2 також є можливість зберігати карти в офлайн-режимі безпосередньо на смарт-годиннику та здійснювати точну навігацію завдяки вдосконаленому модулю GPS. Пристрій підтримує 32 спортивні режими, відстеження сну, рахує пройдені кроки та спалені калорії, а також цілодобово збирає дані серцевого ритму.

Ціна Suunto Run 2:

4 ГБ — 349 доларів.

64 ГБ — 399 доларів.

Suunto Run 2 Фото: Suunto

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