Альтернатива Samsung та Apple за розумні гроші: вийшов смартгодинник Moto Watch Ultra (фото)

Компанія Motorola представила флагманский розумний годинник Moto Watch Ultra з вигнутим дисплеєм, стільниковим зв'язком та розширеним відстеженням здоров'я.

Ціну та ключові характеристики смартгодинника Moto Watch Ultra вже розкриті на офіційному сайті Motorola.

Moto Watch Ultra отримав 1,5-дюймовий вигнутий 2,5D pOLED-дисплей з роздільною здатністю 466 x 466 пікселів, змінною частотою оновлення 1-60 Гц і піковою яскравістю до 2700 ніт. Екран захищений склом Corning Gorilla Glass 3.

Moto Watch Ultra Фото: Motorola

Корпус Moto Watch Ultra виготовлений з нержавіючої сталі, має діаметр 46,26 мм, товщину 12,1 мм і важить 51 г. Годинник також має сертифікацію IP68 та 5ATM, що свідчить про захист від води та пилу.

Moto Watch Ultra працює на платформі Snapdragon W5+ Gen 1, а за програмне забезпечення відповідає Wear OS 6. Є можливість завантажувати програми через Google Play Store, включаючи Google Maps, Google Messages та YouTube Music. Motorola обіцяє два основні оновлення ОС.

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Moto Watch Ultra Фото: Motorola

Годинник підтримує Google Gemini, Google Wallet для платежів та Motorola Qira на сумісних пристроях Moto та Lenovo. Окрім того, це перша модель бренду з підтримкою LTE та eSIM, що дозволяє здійснювати та приймати дзвінки, надсилати повідомлення та керувати сповіщеннями без залучення смартфона.

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Для навігації та визначення місцезнаходження Moto Watch Ultra використовує дводіапазонний GPS. Моніторинг здоров’я та фізичної форми відбувається за допомогою алгоритмів Polar. Годинник відстежує сон, активність, відновлення та біг, а також має такі функції, як Serene, Nightly Recharge та Sleep Plus Stages.

Акумулятор Moto Watch Ultra розрахований на два дні активного використання. Всього 15 хвилин заряджання достатньо для 24 годин повноцінної роботи.

Ціна Moto Watch Ultra — від 429 євро (близько 22 210 грн).

Moto Watch Ultra Фото: Motorola

Нагадаємо, Huawei випустила розумні годинники Watch 6, Watch 6 Pro, Watch GT 7 та Watch GT 7 Pro.

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