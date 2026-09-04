Альтернатива Samsung и Apple по разумной цене: вышли смарт-часы Moto Watch Ultra (фото)

Компания Motorola представила флагманские умные часы Moto Watch Ultra с изогнутым дисплеем, сотовой связью и расширенными функциями мониторинга здоровья.

Цена и основные характеристики смарт-часов Moto Watch Ultra уже опубликованы на официальном сайте Motorola.

Moto Watch Ultra оснащен 1,5-дюймовым изогнутым 2,5D pOLED-дисплеем с разрешением 466 x 466 пикселей, переменной частотой обновления 1–60 Гц и пиковой яркостью до 2700 нит. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 3.

Moto Watch Ultra Фото: Motorola

Корпус Moto Watch Ultra изготовлен из нержавеющей стали, имеет диаметр 46,26 мм, толщину 12,1 мм и весит 51 г. Часы получили имеют сертификацию IP68 и 5ATM, что свидетельствует о защите от воды и пыли.

Moto Watch Ultra работают на платформе Snapdragon W5+ Gen 1, а за программное обеспечение отвечает Wear OS 6. Есть возможность загружать приложения через Google Play Store, в том числе Google Maps, Google Messages и YouTube Music. Motorola обещает два основных обновления ОС.

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Moto Watch Ultra Фото: Motorola

Часы поддерживают Google Gemini, Google Wallet для платежей и Motorola Qira на совместимых устройствах Moto и Lenovo. Кроме того, это первая модель бренда с поддержкой LTE и eSIM, что позволяет совершать и принимать звонки, отправлять сообщения и управлять уведомлениями без использования смартфона.

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Для навигации и определения местоположения Moto Watch Ultra использует двухдиапазонный GPS. Мониторинг здоровья и физической формы осуществляется с помощью алгоритмов Polar. Часы отслеживают сон, активность, восстановление и бег, а также обладают такими функциями, как Serene, Nightly Recharge и Sleep Plus Stages.

Аккумулятор Moto Watch Ultra рассчитан на два дня активного использования. Всего 15 минут зарядки достаточно для 24 часов полноценной работы.

Цена Moto Watch Ultra — от 429 евро (около 22 210 грн).

Moto Watch Ultra Фото: Motorola

Напомним, что Huawei выпустила смарт-часы Watch 6, Watch 6 Pro, Watch GT 7 и Watch GT 7 Pro.

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