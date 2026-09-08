Более дешевая альтернатива Garmin: сколько стоят новые умные часы Suunto (фото)

Компания Suunto представила новые смарт-часы Run 2, которые составили конкуренцию более дорогой модели Garmin Forerunner 570.

Suunto Run 2 позиционируется как беговые умные часы среднего класса с офлайн-навигацией. Характеристики новинки представлены на официальном сайте Suunto.

Новые часы Suunto изготовлены преимущественно из пластика, но оснащены рамкой из нержавеющей стали и защитным стеклом Gorilla Glass. Их диаметр составляет 46 мм, толщина — 11,7 мм, а вес — всего 35 граммов. Водонепроницаемость до 5 атм позволяет носить их во время плавания.

Suunto Run 2 Фото: Suunto

Suunto Run 2 получили круглый 1,32-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 466 x 466 пикселей и яркостью до 2000 нит. Аккумулятор часов имеет емкость 380 мАч и обеспечивает десять дней работы без подзарядки при обычном использовании. Доступна версия с 64 ГБ памяти, что намного больше, чем у предыдущей модели.

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Одним из преимуществ Suunto Run 2 также является возможность сохранять карты в офлайн-режиме непосредственно на смарт-часах и осуществлять точную навигацию благодаря усовершенствованному модулю GPS. Устройство поддерживает 32 спортивных режима, отслеживает сон, считает пройденные шаги и сожженные калории, а также круглосуточно собирает данные о сердечном ритме.

Цена Suunto Run 2:

4 ГБ — 349 долларов.

64 ГБ — 399 долларов.

Suunto Run 2 Фото: Suunto

Напомним, что Motorola представила флагманские умные часы Moto Watch Ultra.

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