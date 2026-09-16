Лучшие Apple Watch в 2026 году: эксперт посоветовал 5 моделей на разный бюджет (фото)

Компания Apple предлагает одни из лучших флагманских смарт-часов на рынке, а также надежные модели среднего класса.

Для тех, кто собирается купить Apple Watch в 2026 году, эксперт портала TechRadar Мэтт Эванс подобрал 5 моделей, которые лучше всего показали себя в ходе тестирования.

Apple Watch Ultra 3

Apple Watch Ultra 3 Фото: Future

Watch Ultra 3 возглавил список лучших часов Apple благодаря яркому и большому дисплею, прочному титановому корпусу и набору функций, которые приближают его к премиальным моделям от Garmin.

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В ходе тестирования Apple Watch Ultra 3 продемонстрировали удивительно точные показатели сердечного ритма, что делает их идеальным выбором для серьезных тренировок. Он также полностью поддерживает функции watchOS 26, такие как Sleep Score и новое управление жестами.

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При обычном использовании Apple Watch Ultra 3 обеспечивает около 42 часов автономной работы. Это также первые Apple Watch со спутниковой связью. Их функции Emergency SOS и Find My могут пригодиться в местах, где нет сети.

Apple Watch SE 3

Apple Watch SE 3 Фото: Future

Apple Watch SE 3 позиционируются как доступные умные часы, сочетающие в себе базовые и необходимые функции для повседневного использования, занятий спортом и мониторинга здоровья. Они предлагают множество функций, которыми могут похвастаться более дорогие модели, такие как Ultra 3 и Series 11, а также относительно быструю зарядку.

Watch SE 3 имеют OLED-экран меньшего размера, чем у Watch Series 11, и нейлоновую подложку вместо алюминиевой, однако работает на базе мощного чипсета S10. В ходе тестов часы показали себя так же хорошо, как и стандартная модель Series 11.

Apple Watch Series 11

Apple Watch Series 11 Фото: Apple

Watch Series 11 могут похвастаться 24-часовым автономным режимом работы, поддержкой 5G и новым жестом Wrist Flick. Они предлагают функцию выявления гипертонии по показателям артериального давления, обновленное приложение Workout и мощные функции искусственного интеллекта, такие как Workout Buddy.

Как отмечает Эванс, модель Watch Series 11 не такая выгодная по цене, как Watch SE 3, и не такая премиальная, как Watch Ultra 3. Тем не менее это отличные часы среднего уровня для повседневного ношения.

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 10 Фото: phonearena.com

Watch Series 10 на одно поколение старше Series 11, что делает их отличным бюджетным вариантом в 2026 году. Они получили дисплей большего размера и с более высокой яркостью, чем Series 9, а также более тонкий корпус. Их OLED-дисплей обеспечивает на 40 % большую яркость.

Другие обновления Watch Series 10 включают воспроизведение мультимедиа через динамик и новую зарядную катушку, обеспечивающую быструю зарядку от 0 до 80 % за 30 минут. Емкости аккумулятора хватает на 18 часов обычной работы.

Apple Watch SE 2

Apple Watch SE 2 Фото: Future

Watch SE 2 — это самые недорогие умные часы Apple в этом списке. Они отличаются превосходным экраном с яркостью до 1000 нит и автономностью до двух дней.

Apple Watch SE 2, как и Apple Watch 8, оснащены функцией обнаружения ДТП, а также расширенными возможностями отслеживания физической активности. В то же время не стоит ожидать, что эти часы будут измерять уровень кислорода в крови или регистрировать ЭКГ.

Напомним, что компания Rollme представила бюджетные умные часы Hero D6 с прочным корпусом.

Фокус также сообщал, что компания Doogee представила спортивные GPS-часы Anymoving M1 Pro.