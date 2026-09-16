Лучшие Apple Watch в 2026 году: эксперт посоветовал 5 моделей на разный бюджет (фото)
Компания Apple предлагает одни из лучших флагманских смарт-часов на рынке, а также надежные модели среднего класса.
Для тех, кто собирается купить Apple Watch в 2026 году, эксперт портала TechRadar Мэтт Эванс подобрал 5 моделей, которые лучше всего показали себя в ходе тестирования.
Apple Watch Ultra 3
Watch Ultra 3 возглавил список лучших часов Apple благодаря яркому и большому дисплею, прочному титановому корпусу и набору функций, которые приближают его к премиальным моделям от Garmin.Важно
В ходе тестирования Apple Watch Ultra 3 продемонстрировали удивительно точные показатели сердечного ритма, что делает их идеальным выбором для серьезных тренировок. Он также полностью поддерживает функции watchOS 26, такие как Sleep Score и новое управление жестами.
При обычном использовании Apple Watch Ultra 3 обеспечивает около 42 часов автономной работы. Это также первые Apple Watch со спутниковой связью. Их функции Emergency SOS и Find My могут пригодиться в местах, где нет сети.
Apple Watch SE 3
Apple Watch SE 3 позиционируются как доступные умные часы, сочетающие в себе базовые и необходимые функции для повседневного использования, занятий спортом и мониторинга здоровья. Они предлагают множество функций, которыми могут похвастаться более дорогие модели, такие как Ultra 3 и Series 11, а также относительно быструю зарядку.
Watch SE 3 имеют OLED-экран меньшего размера, чем у Watch Series 11, и нейлоновую подложку вместо алюминиевой, однако работает на базе мощного чипсета S10. В ходе тестов часы показали себя так же хорошо, как и стандартная модель Series 11.
Apple Watch Series 11
Watch Series 11 могут похвастаться 24-часовым автономным режимом работы, поддержкой 5G и новым жестом Wrist Flick. Они предлагают функцию выявления гипертонии по показателям артериального давления, обновленное приложение Workout и мощные функции искусственного интеллекта, такие как Workout Buddy.
Как отмечает Эванс, модель Watch Series 11 не такая выгодная по цене, как Watch SE 3, и не такая премиальная, как Watch Ultra 3. Тем не менее это отличные часы среднего уровня для повседневного ношения.
Apple Watch Series 10
Watch Series 10 на одно поколение старше Series 11, что делает их отличным бюджетным вариантом в 2026 году. Они получили дисплей большего размера и с более высокой яркостью, чем Series 9, а также более тонкий корпус. Их OLED-дисплей обеспечивает на 40 % большую яркость.
Другие обновления Watch Series 10 включают воспроизведение мультимедиа через динамик и новую зарядную катушку, обеспечивающую быструю зарядку от 0 до 80 % за 30 минут. Емкости аккумулятора хватает на 18 часов обычной работы.
Apple Watch SE 2
Watch SE 2 — это самые недорогие умные часы Apple в этом списке. Они отличаются превосходным экраном с яркостью до 1000 нит и автономностью до двух дней.
Apple Watch SE 2, как и Apple Watch 8, оснащены функцией обнаружения ДТП, а также расширенными возможностями отслеживания физической активности. В то же время не стоит ожидать, что эти часы будут измерять уровень кислорода в крови или регистрировать ЭКГ.
Напомним, что компания Rollme представила бюджетные умные часы Hero D6 с прочным корпусом.
Фокус также сообщал, что компания Doogee представила спортивные GPS-часы Anymoving M1 Pro.