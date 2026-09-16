Найкращі Apple Watch у 2026 році: експерт порадив 5 моделей на різний бюджет (фото)

Компанія Apple пропонує одні з найкращих флагманських смартгодинників на ринку, а також надійні моделі середнього класу.

Для тих, хто збирається купити Apple Watch у 2026 році, експерт порталу TechRadar Метт Еванс підібрав 5 моделей, які найкраще показали себе під час тестування.

Apple Watch Ultra 3

Apple Watch Ultra 3 Фото: Future

Watch Ultra 3 очолив список найкращих годинників Apple завдяки яскравому та великому дисплею, міцному титановому корпусу і набору функцій, що наближають його до преміальних моделей від Garmin.

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Під час тестування Apple Watch Ultra 3 продемонстрував напрочуд точні показники серцевого ритму, що робить його ідеальним варіантом для серйозних тренувань. Він також повністю підтримує функції watchOS 26, такі як Sleep Score та нове керування жестами.

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При звичайному використанні Apple Watch Ultra 3 витримує близько 42 годин автономної роботи. Це також перший Apple Watch із супутниковим підключенням. Його функції Emergency SOS та Find My можуть стати в нагоді у місцях, де немає мережі.

Apple Watch SE 3

Apple Watch SE 3 Фото: Future

Apple Watch SE 3 позиціонується як доступний розумний годинник, який поєднує базові та необхідні функції для щоденного використання, спорту й моніторингу здоров'я. Він пропонує безліч функцій, якими можуть похвалитися дорожчі моделі, такі як Ultra 3 та Series 11, а також відносно швидку зарядку.

Watch SE 3 має менший OLED-екран, ніж Watch Series 11, та нейлонову підкладку замість алюмінієвої, однак працює на базі потужного чипсета S10. Під час тестів годинник показав себе так само добре, як і стандартний Series 11.

Apple Watch Series 11

Apple Watch Series 11 Фото: Apple

Watch Series 11 може похвалитися 24-годинним часом автономної роботи, підключенням 5G та новим жестом Wrist Flick. Він пропонує виявлення гіпертонії за показниками артеріального тиску, оновлений застосунок Workout та потужні функції штучного інтелекту, такі як Workout Buddy.

Як зазначає Еванс, модель Watch Series 11 не така вигідна за ціною, як Watch SE 3, і не така преміальна, як Watch Ultra 3. Тим не менш це чудовий годинник середнього рівня для щоденного носіння.

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 10 Фото: phonearena.com

Watch Series 10 на одне покоління старший за Series 11, що робить його чудовим бюджетним варіантом у 2026 році. Він отримав більший та яскравіший дисплей, ніж Series 9, а також тонший профіль. Його OLED-дисплей забезпечує на 40% більшу яскравість.

Інші оновлення Watch Series 10 включають відтворення медіа через динамік та нову зарядну котушку для швидкої зарядки від 0 до 80% за 30 хвилин. Ємності акумулятора вистачає на 18 годин звичайної роботи.

Apple Watch SE 2

Apple Watch SE 2 Фото: Future

Watch SE 2 — це найдешевший розумний годинник Apple у цьому списку. Він може запропонувати чудовий екран з яскравістю до 1000 ніт та до двох днів роботи від акумулятора.

Apple Watch SE 2 має інструмент для виявлення автомобільних аварій, як і Apple Watch 8, а також розширене відстеження фізичної активності. Водночас не варто очікувати від цього годинника відстеження рівня кисню в крові чи ЕКГ.

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