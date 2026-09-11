Надійний та недорогий смартгодинник: розкрито ціну та параметри нового Rollme Hero D6 (фото)

Компанія Rollme представила бюджетний смартгодинник Hero D6, призначений для використання на свіжому повітрі.

Годинник Rollme Hero D6 пропонує низку практичних функцій, як от повнокольорові офлайн-карти та акумулятор ємністю 850 мАг, у відносно тонкому корпусі. Характеристики новинки вже розкриті на офіційному сайті Rollme.

Rollme Hero D6 виготовлений з полікарбонату та TPU-пластику з посиленими краями та захисними кутами. Він достатньо легкий для щоденного носіння має водонепроникність до 5 атм, а також відповідає військовому стандарту MIL-STD-810H, що свідчить про ударостійкість та захист від впливів навколишнього середовища. Пристрій доступний у кольорах Trail Green та Storm Gray.

Rollme Hero D6

Смартгодинник отримав 2,13-дюймовий прямокутний AMOLED-екран з роздільною здатністю 410 x 502. Екран використовує сенсорну технологію On-Cell для покращення швидкості реагування та видимості на вулиці при сонячному світлі.

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Rollme Hero D6

Для навігації Rollme Hero D6 підтримує дводіапазонний GPS L1 та L5. Окрім того, є можливість завантажувати повнокольорові топографічні карти щоб перевіряти маршрути та використовувати функцію зворотного відстеження у місцях з поганим зв'язком. Також є компас і барометричний альтиметр.

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Rollme Hero D6 працює на базі процесора ATS3085S з двоядерною архітектурою, розробленою для зменшення енергоспоживання під час роботи дисплея та GPS. Годинник оснащений акумулятором ємністю 850 мАг. Rollme обіцяє від 12 до 15 днів роботи при звичайному використанні, до 37 годин з увімкненим GPS та до 70 днів у режимі очікування.

Розумний годинник також відстежує стандартні показники здоров'я за допомогою оптичного датчика, в втому числі частоту серцевих скорочень, рівень кисню в крові, сон та стрес. Програмне забезпечення включає понад 170 спортивних режимів та налаштовувані циферблати. Також доступний Bluetooth 5.3 для телефонних дзвінків.

Ціна Rollme Hero D6 — 79,99 доларів (близько 3 570 грн).

Rollme Hero D6

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