Надежные и недорогие смарт-часы: раскрыты цена и параметры новых Rollme Hero D6 (фото)

Компания Rollme представила бюджетные смарт-часы Hero D6, предназначенные для использования на свежем воздухе.

Часы Rollme Hero D6 обладают рядом практичных функций, таких как полноцветные офлайн-карты и аккумулятор емкостью 850 мАч, при этом их корпус относительно тонкий. Характеристики новинки уже опубликованы на официальном сайте Rollme.

Rollme Hero D6 изготовлены из поликарбоната и TPU-пластика с усиленными краями и защитными углами. Они достаточно легкие для повседневного использования, обладают водонепроницаемостью до 5 атм, а также соответствуют военному стандарту MIL-STD-810H, что свидетельствует об ударопрочности и защите от воздействий окружающей среды. Устройство доступно в цветах Trail Green и Storm Gray.

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Rollme Hero D6

Смарт-часы оснащены 2,13-дюймовым прямоугольным AMOLED-экраном с разрешением 410 x 502. В экране используется сенсорная технология On-Cell, обеспечивающая более быструю реакцию и лучшую видимость на улице при солнечном свете.

Rollme Hero D6

Для навигации Rollme Hero D6 поддерживают двухдиапазонный GPS (L1 и L5). Кроме того, есть возможность загружать полноцветные топографические карты для проверки маршрутов и использования функции обратного отслеживания в местах с плохой связью. Также имеется компас и барометрический альтиметр.

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Rollme Hero D6 работают на базе процессора ATS3085S с двухъядерной архитектурой, разработанной для снижения энергопотребления при работе дисплея и GPS. Часы оснащены аккумулятором емкостью 850 мАч. Rollme обещает от 12 до 15 дней работы при обычном использовании, до 37 часов с включенным GPS и до 70 дней в режиме ожидания.

Умные часы также отслеживают стандартные показатели здоровья с помощью оптического датчика, в том числе частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, сон и стресс. Программное обеспечение включает более 170 спортивных режимов и настраиваемые циферблаты. Также доступен Bluetooth 5.3 для телефонных звонков.

Цена Rollme Hero D6 — 79,99 долларов (около 3 570 грн).

Rollme Hero D6

Напомним, компания Doogee представила спортивные GPS-часы среднего класса Anymoving M1 Pro.

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