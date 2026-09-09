Apple Watch Series 12: керамический корпус, чип S11 и экран с Ceramic Shield (фото)

Apple презентовала новое поколение смарт-часов Apple Watch Series 12.

Гаджет получил свежий чипсет S11, переработанную систему датчиков здоровья, повышенную прочность экрана и премиальные варианты исполнения корпуса из керамики и титана. Подробности сообщает издание MacRumors.

Материалы корпуса и защита экрана

Линейка алюминиевых моделей представлена в четырех расцветках: Space Gray, Black, Light Gold и Dark Bronze. Главным апгрейдом алюминиевых Series 12 стало стекло Ceramic Shield, сделавшее дисплей на 60% прочнее по сравнению с прошлым поколением. Версия из полированного титана доступна в оттенках Radiant Gold и Natural, а премиальные керамические модели вернулись в цветах Pearl White и Night Blue.

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Чип S11, новые датчики здоровья

Внутри часов установлен энергоэффективный процессор S11 и обновленный комплекс датчиков Health Sensing System. Увеличенная площадь электродов улучшила контакт с кожей при снятии ЭКГ, фотодиоды выстроены по кругу для эффективного улавливания света, а зеленые светодиоды пульсометра стали крупнее и экономичнее.

Уровень восстановления Readiness Score на Apple Watch Series 12 Фото: Apple

Смарт-часы получили продвинутый набор программных функций отслеживания организма:

Оценка готовности (Readiness): система анализирует сон, пульс и показатели за прошлые сутки, формируя утренний балл готовности к физическим нагрузкам или необходимости отдыха.

система анализирует сон, пульс и показатели за прошлые сутки, формируя утренний балл готовности к физическим нагрузкам или необходимости отдыха. Метрика Health Age: приложение "Здоровье" сопоставляет показатели VO2 max, качества сна и биомаркеры анализов крови с хронологическим возрастом пользователя.

приложение "Здоровье" сопоставляет показатели VO2 max, качества сна и биомаркеры анализов крови с хронологическим возрастом пользователя. Тест VO2 max с камерой: новый метод измерения выносливости задействует камеру iPhone совместно с часами во время выполнения упражнений.

новый метод измерения выносливости задействует камеру iPhone совместно с часами во время выполнения упражнений. Вкладка Longevity: отдельный раздел собирает комплексные данные о сне, движении и здоровье сердца для оценки показателей долголетия.

Интеллектуальные аудиофункции и Siri Recap

Благодаря сопроцессору в чипе S11 часы поддерживают интеллектуальные аудиоалгоритмы Audio Intelligence. Функция Sound Recognition распознает внешние сигналы (сирены, дверные звонки, плач ребенка), а режим Live Rewind выводит на экран текстовую расшифровку последних 15 секунд услышанной речи.

Сервис Siri Recap автоматически генерирует краткие выжимки и ключевые тезисы разговорной речи для просмотра в приложении Siri. Все аудиоданные обрабатываются локально на устройстве без записи или сохранения исходных файлов.

Цена в США:

Apple Watch Series 12 — от $399

Прием предзаказов стартует 9 сентября, а официальные продажи в магазинах начнутся 18 сентября.

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