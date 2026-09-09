Apple Watch Series 12: керамічний корпус, чіп S11 та екран із Ceramic Shield (фото)

Apple презентувала нове покоління смарт-годинників Apple Watch Series 12.

Гаджет отримав новий чіпсет S11, оновлену систему датчиків здоров’я, екран із підвищеною міцністю та преміальні варіанти корпусу з кераміки й титану. Про це повідомляє видання MacRumors.

Матеріали корпусу та захист екрану

Лінійка алюмінієвих моделей представлена у чотирьох кольорах: Space Gray, Black, Light Gold та Dark Bronze. Головним оновленням алюмінієвих моделей серії 12 стало скло Ceramic Shield, яке зробило дисплей на 60% міцнішим порівняно з попереднім поколінням. Версія з полірованого титану доступна у відтінках Radiant Gold і Natural, а преміальні керамічні моделі повернулися у кольорах Pearl White і Night Blue.

Чіп S11, нові датчики стану здоров’я

Усередині годинника встановлено енергоефективний процесор S11 та оновлений комплекс датчиків Health Sensing System. Збільшена площа електродів покращила контакт зі шкірою під час зняття ЕКГ, фотодіоди розташовані по колу для ефективного уловлювання світла, а зелені світлодіоди пульсометра стали більшими та економічнішими.

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Рівень відновлення (Readiness Score) на Apple Watch Series 12 Фото: Apple

Смарт-годинники отримали розширений набір програмних функцій для моніторингу стану організму:

Оцінка готовності (Readiness): система аналізує сон, пульс та показники за минулу добу, формуючи ранковий бал готовності до фізичних навантажень або необхідності відпочинку.

система аналізує сон, пульс та показники за минулу добу, формуючи ранковий бал готовності до фізичних навантажень або необхідності відпочинку. Показник Health Age: додаток "Здоров’я" зіставляє показники VO2 max, якості сну та біомаркери аналізів крові з хронологічним віком користувача.

додаток "Здоров’я" зіставляє показники VO2 max, якості сну та біомаркери аналізів крові з хронологічним віком користувача. Тест VO2 max із камерою: новий метод вимірювання витривалості використовує камеру iPhone разом із годинником під час виконання вправ.

новий метод вимірювання витривалості використовує камеру iPhone разом із годинником під час виконання вправ. Вкладка Longevity: окремий розділ збирає комплексні дані про сон, рух і здоров’я серця для оцінки показників довголіття.

Інтелектуальні аудіофункції та Siri Recap

Завдяки співпроцесору в чіпі S11 годинник підтримує інтелектуальні аудіоалгоритми Audio Intelligence. Функція Sound Recognition розпізнає зовнішні сигнали (сирени, дверні дзвінки, плач дитини), а режим Live Rewind виводить на екран текстове розшифрування останніх 15 секунд почутої мови.

Сервіс Siri Recap автоматично генерує короткі витяги та ключові тези з розмовної мови для перегляду в додатку Siri. Усі аудіодані обробляються локально на пристрої без запису чи збереження вихідних файлів.

Ціна у США:

Apple Watch Series 12 — від 399 доларів

Прийом попередніх замовлень розпочнеться 9 вересня, а офіційний продаж у магазинах — 18 вересня.

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Також "Фокус" писав про прем’єру першого гнучкого смартфона цього бренду — iPhone Duo з 7,6-дюймовим екраном і тонким корпусом.