Лучшие умные часы для Android: топ-3 модели по результатам тестов (фото)

Умные часы на Android могут отслеживать состояние здоровья, фиксировать тренировки, отображать уведомления, воспроизводить музыку и даже отвечать на звонки, поступающие на смартфон.

Для пользователей Android, которые собираются купить смарт-часы в 2026 году, эксперты портала TechRadar отобрали 3 лучшие модели по результатам тестирования.

Google Pixel Watch 4

Google Pixel Watch 4 Фото: zdnet.com

Pixel Watch 4 возглавляет тройку лучших часов на Android. Google устранила некоторые ключевые недостатки Pixel Watch 3, а также улучшила ряд характеристик, таких как яркость, производительность и время работы от аккумулятора. Часы доступны в размерах 41 мм и 45 мм.

По словам экспертов, в ходе тестирования Pixel Watch 4 показали себя быстрыми и отзывчивыми, а новый интерфейс Google Material 3 Expressive сделал их особенно удобным для навигации. Также стоит отметить новые функции Gemini, такие как Smart Replies для генерации более уместных ответов на сообщения. Тесты показали, что 45-миллиметровая модель выдерживает без подзарядки около 40 часов при умеренном использовании.

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Одним из главных преимуществ Pixel Watch по-прежнему является Fitbit. Часы могут отслеживать частоту сердечных сокращений, сон, уровень кислорода в крови, температуру кожи, делать ЭКГ и фиксировать более 40 видов тренировок. Кроме того, ИИ-тренер может сделать эти измерения более полезными, превратив их в персонализированные рекомендации.

Авторы также отметили обновленный изогнутый экран Pixel Watch 4, яркость которого может достигать 3000 нит. Более узкие рамки обеспечивают на 10% больше активной площади дисплея, а обновленное зарядное устройство позволяет часам лежать на боку, как миниатюрный ночник.

Характеристики Google Pixel Watch 4:

ОС — Wear OS 6.0;

совместимость — Android 10 или более поздняя версия;

дисплей — AMOLED с плотностью пикселей 320 пикселей на дюйм, яркость до 3000 нит;

процессор — Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 с ML-сопроцессором;

встроенная память — 32 ГБ;

время работы от аккумулятора — до 30 часов (41 мм) / 40 часов (45 мм), до 72 часов в режиме экономии заряда;

класс защиты IP — WR50, IP68;

подключение — Bluetooth, Wi-Fi, LTE.

Samsung Galaxy Watch 7

Samsung Galaxy Watch 7 Фото: Samsung

Samsung Galaxy Watch 7 отличаются лучшим соотношением цены и функциональности среди современных смарт-часов на Android. Они обеспечивают практически такой же пользовательский опыт, как и новейшая модель Galaxy Watch 8, но по более низкой цене.

Galaxy Watch 7 оснащены 3-нанометровым чипом Exynos от Samsung, который обеспечивает быструю и интуитивно понятную работу. Новый жест сведение пальцев также хорошо подходит для управления в режиме hands-free, особенно при звонках и использовании таймеров.

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Благодаря новому датчику BioActive Sensor от Samsung часы могут отслеживать сотни тренировок и показателей здоровья. Он позволяет измерять частоту сердечных сокращений, ЭКГ и отслеживать AGE, или конечные продукты гликирования, которые указывают на общее метаболическое здоровье. Кроме того, часы сертифицированы для выявления апноэ во сне. Появился новый набор функций для здоровья на основе ИИ, однако для его использования понадобится смартфон Samsung Galaxy.

Эксперты отметили яркий AMOLED-дисплей без видимой рамки и простой механизм смены ремешка. Однако следует учитывать, что полного заряда аккумулятора во время тестирования хватило лишь на один день.

Характеристики Samsung Galaxy Watch 7

ОС — Wear OS;

совместимость — Android 10 или более поздняя версия;

дисплей — 1,3 дюйма, 432 x 432 пикселей, Super AMOLED;

процессор — Exynos W930;

встроенная память — 16 ГБ;

время автономной работы — до 40 часов;

класс защиты IP — 5ATM+IP68;

подключение — Bluetooth, Wi-Fi, LTE.

OnePlus Watch 3

OnePlus Watch 3 Фото: Future

OnePlus Watch 3 отличаются лучшим временем автономной работы среди протестированных Android-часов. Хотя они и не могут сравниться с моделями Garmin, 120 часов работы — это довольно солидный результат для полноценных умных часов.

Одной из особенностей OnePlus Watch 3 является уникальная двухпроцессорная конфигурация и ОС, позволяющая плавно переключаться между обычным и экономным режимами для оптимизации энергопотребления. Кроме того, авторы отметили яркий AMOLED-дисплей, который оказался очень приятным на ощупь.

OnePlus Watch 3 предлагают множество функций для здоровья, включая новую функцию ЭКГ, 60-секундную проверку здоровья сердца и двухчастотный GPS.

Характеристики OnePlus Watch 3:

ОС — Wear OS 5 + RTOS;

совместимость — Android 9.0 или более поздняя версия;

дисплей — 466 x 466 пикселей, LTPO AMOLED;

процессор — Snapdragon W5 / BES2800BP;

встроенная память — 32 ГБ;

время автономной работы — 120 часов;

класс защиты IP — IP68 / 5ATM;

подключение — Bluetooth 5.2.

Напомним, что компания Suunto представила новые смарт-часы Run 2, которые составили конкуренцию Garmin Forerunner 570.

Фокус также сообщал, что Motorola представила флагманские умные часы Moto Watch Ultra.