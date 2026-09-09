Найкращі розумні годинники для Android: топ 3 моделі за результатами тестів (фото)

Розумні годинники на Android можуть моніторити стан здоров’я, відстежувати тренування, відображати сповіщення, відтворювати музику та навіть відповідати на дзвінки, що надходить на смартфон.

Для користувачів Android, які збираються купити смартгодинник у 2026 році, експерти порталу TechRadar підібрали 3 найкращі моделі за результатами тестування.

Google Pixel Watch 4

Google Pixel Watch 4 Фото: zdnet.com

Pixel Watch 4 очолює трійку найкращих годинників на Android. Google виправила деякі ключові недоліки Pixel Watch 3, а також покращила низку характеристик, як от яскравість, продуктивність та час роботи від акумулятора. Він доступний у розмірах 41 мм та 45 мм.

За словами експертів, під час тестування Pixel Watch 4 відчувався швидким та чутливим, а новий інтерфейс Google Material 3 Expressive зробив його особливо приємним для навігації. Також варто відзначити нові функції Gemini, як от Smart Replies для генерації більш доречних відповідей на повідомлення. Тести показали, що 45-міліметрова модель витримує без підзарядки близько 40 годин при помірному використанні.

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Однією з найбільших переваг Pixel Watch залишається Fitbit. Годинник здатен відстежувати частоту серцевих скорочень, сон, рівень кисню в крові, температуру шкіри, робити ЕКГ та записувати понад 40 видів тренувань. Окрім того, ШІ-тренер може зробити ці вимірювання кориснішими, перетворивши їх на персоналізовані поради.

Автори також відзначили оновлений вигнутий екран Pixel Watch 4, який може досягати яскравості 3000 ніт. Менші рамки забезпечують на 10% більше активної площі дисплея, тоді як перероблений зарядний пристрій дозволяє годиннику лежати на боці, як мініатюрний нічник.

Характеристики Google Pixel Watch 4:

ОС — Wear OS 6.0;

сумісність — Android 10 або пізніша версія;

дисплей — AMOLED з щільністю сторінки 320 пікселів на дюйм, яскравість до 3000 ніт;

процесор — Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 з ML-співпроцесором;

вбудована пам'ять — 32 ГБ;

тривалість роботи від батареї — до 30 годин (41 мм) / 40 годин (45 мм), до 72 годин з режимом економії заряду;

клас захисту IP — WR50, IP68;

підключення — Bluetooth, Wi-Fi, LTE.

Samsung Galaxy Watch 7

Samsung Galaxy Watch 7 Фото: Samsung

Samsung Galaxy Watch 7 має найкраще співвідношення ціни та функціоналу серед сучасних смартгодинників на Android. Він пропонує майже той самий досвід використання, що й новіший Galaxy Watch 8, але за нижчою ціною.

Galaxy Watch 7 оснащений 3-нанометровим чипом Exynos від Samsung, який забезпечує швидку та інтуїтивно зрозумілу роботу. Новий жест подвійного зведення пальців також добре підходить для керування в режимі hands-free, особливо для дзвінків і таймерів.

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Завдяки новому датчику BioActive Sensor від Samsung годинник може відстежувати сотні тренувань і показників здоров'я. Він дозволяє вимірювати частоту серцевих скорочень, ЕКГ та відстежувати AGE або вдосконалені кінцеві продукти глікації, які вказують на загальне метаболічне здоров'я. Окрім того, годинник сертифікований для виявлення апное сну. Є новий набір функцій здоров'я на основі ШІ, однак для його використання знадобиться смартфон Samsung Galaxy.

Експерти відзначили яскравий AMOLED-дисплей без видимої рамки та простий механізм заміни ремінця. Однак варто враховувати, що повного заряду батареї під час тестування вистачило лише на один день.

Характеристики Samsung Galaxy Watch 7

ОС — Wear OS;

сумісність — Android 10 або пізніша версія;

дисплей — 1,3-дюймовий, 432 x 432 пікселів, Super AMOLED;

процесор — Exynos W930;

вбудована пам'ять — 16 ГБ;

тривалість роботи від батареї — до 40 годин;

клас захисту IP — 5ATM+IP68;

підключення — Bluetooth, Wi-Fi, LTE.

OnePlus Watch 3

OnePlus Watch 3 Фото: Future

OnePlus Watch 3 вирізняється найкращим часом автономної роботи серед протестованих Android-годинників. Хоча він не може зрівнятися з моделями Garmin, 120 годин роботи є доволі солідним результатом для повноцінного розумного годинника.

Однією з особливостей OnePlus Watch 3 є унікальна двопроцесорна конфігурація та ОС, яка дозволяє плавно перемикатися між звичайним та економним режимами для оптимізації витрат енергії. Окрім того, автори похвалили яскравий AMOLED-дисплей, який виявися дуже приємним на дотик.

OnePlus Watch 3 пропонує багато функцій для здоров'я, включаючи нову функцію ЕКГ, 60-секундну перевірку здоров'я серця та двочастотний GPS.

Характеристики OnePlus Watch 3:

ОС — Wear OS 5 + RTOS;

сумісність — Android 9.0 або пізніша версія;

дисплей — 466 x 466 пікселів, LTPO AMOLED;

процесор — Snapdragon W5 / BES2800BP;

вбудована пам'ять — 32 ГБ;

тривалість роботи від батареї — 120 годин;

клас захисту IP — IP68 / 5ATM;

підключення — Bluetooth 5.2.

Нагадаємо, Suunto представила новий смартгодинник Run 2, який склав конкуренцію Garmin Forerunner 570.

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