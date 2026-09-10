Надежные умные часы среднего класса: сколько стоит новинка от Doogee (фото)

Компания Doogee представила спортивные GPS-часы Anymoving M1 Pro, предназначенные для отслеживания физической формы, активного отдыха на природе и повседневного использования.

Смарт-часы Doogee Anymoving M1 Pro предлагают навигацию в автономном режиме, спортивный анализ на основе искусственного интеллекта и длительное время работы от аккумулятора. Подробнее о новинке рассказал портал Gizmochina.

Одной из особенностей Doogee Anymoving M1 Pro является офлайн-навигация по маршрутам GPX. Пользователи могут импортировать запланированные маршруты в часы перед началом путешествия, что позволяет отслеживать путь даже в районах с нестабильным покрытием. Это особенно полезно для любителей активного отдыха в горах и других отдалённых местах.

Doogee Anymoving M1 Pro Фото: Doogee

Doogee Anymoving M1 Pro также фиксирует маршрут пользователя в режиме реального времени. Функция Track Back позволяет проследить записанный маршрут, что снижает вероятность заблудиться во время отдыха на природе. Для более точного отслеживания местоположения часы используют двухдиапазонное GPS-позиционирование.

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Doogee Anymoving M1 Pro Фото: Doogee

Кроме того, Doogee Anymoving M1 Pro оснащен системой спортивного анализа на базе искусственного интеллекта. Гаджет отслеживает и оценивает тренировочную нагрузку, VO₂ max и ежедневную физическую активность.

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В целом часы поддерживают более 170 спортивных режимов. К ним относятся бег, езда на велосипеде, пешие прогулки, плавание и лыжи, а также многие другие виды деятельности. Аккумулятор обеспечивает до 30 дней автономной работы при умеренном использовании. При интенсивном использовании часы могут работать примерно 4 дня.

Doogee Anymoving M1 Pro оснащен 1,5-дюймовым AMOLED HD-дисплеем с пиковой яркостью до 1000 нит. Часы обладают водонепроницаемостью 5 атм и уровнем защиты IP68. Эта модель будет доступна в черном, сером и синем цветах с силиконовым, кожаным или стальным ремешком.

Цена Doogee Anymoving M1 Pro — 219 долларов (около 9 780 грн).

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