Надійний розумний годинник середнього класу: скільки коштує новинка Doogee (фото)

Компанія Doogee представила спортивний GPS-годинник Anymoving M1 Pro, призначений для відстеження фізичної форми, перебування на природі та щоденного використання.

Смартгодинник Doogee Anymoving M1 Pro пропонує навігацію в режимі офлайн, спортивний аналіз на базі штучного інтелекту та тривалий час роботи від акумулятора. Детальніше про новинку розповів портал Gizmochina.

Однією з особливостей Doogee Anymoving M1 Pro є офлайн-навігація за маршрутами GPX. Користувачі можуть імпортувати заплановані маршрути в годинник перед початком подорожі, що дозволяє вістежувати дорогу навіть у районах з нестабільною мережею. Це особливо корисно для любителів активного відпочинку в горах та інших віддалених місцях.

Doogee Anymoving M1 Pro Фото: Doogee

Doogee Anymoving M1 Pro також фіксує маршрут користувача в режимі реального часу. Функція Track Back дозволяє простежити записаний маршрут, що знижує ймовірність заблукати під час відпочинку на природі. Для підтримки точнішого відстеження місцезнаходження годинник використовує дводіапазонне GPS-позиціонування.

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Doogee Anymoving M1 Pro Фото: Doogee

Окрім того, Doogee Anymoving M1 Pro отримав систему спортивного аналізу на базі штучного інтелекту. Гаджет відстежує та оцінює тренувальне навантаження, VO₂ max та щоденну фізичну активність.

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Загалом годинник підтримує понад 170 спортивних режимів. До них належать біг, їзда на велосипеді, піші прогулянки, плавання та лижі, а також багато інших видів діяльності. Акумулятор забезпечує до 30 днів автономної роботи при помірному використанні. За інтенсивного використання годинник може працювати приблизно 4 дні.

Doogee Anymoving M1 Pro оснащений 1,5-дюймовим AMOLED HD-дисплеєм з піковою яскравістю до 1000 ніт. Годинник має водонепроникність 5 атм та рівень захисту IP68. Ця модель буде доступна у чорному, сірому та синьому кольорах з силіконовим, шкіряним або сталевим ремінцями.

Ціна Doogee Anymoving M1 Pro — 219 доларів (близько 9 780 грн).

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