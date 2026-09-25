До 35 днів роботи від батареї та сонячна зарядка: дешевший смартгодинник перевершив Garmin (фото)

Компанія Amazfit представила розумний годинник T-Rex Dual Solar зосереджений на сонячній зарядці, що притаманно деяким дорожчим годинникам.

Завдяки своїм характеристикам Amazfit T-Rex Dual Solar може конкурувати з такими преміальними годинниками, як Garmin Fenix 9 Pro вартістю понад 1000 доларів. До такого висновку дійшов експерт порталу TechRadar Метт Еванс.

Amazfit T-Rex Dual Solar не лише забезпечує сонячну зарядку спереду, але й має додаткову, ефективнішу сонячну зарядну панель на задній панелі. За наявності достатньої кількості сонячного світла ця задня панель здатна повністю зарядити розряджений акумулятор.

Сонячна панель на Amazfit T-Rex Dual Solar Фото: Amazfit

Ще однією перевагою T-Rex Dual Solar став високоякісний AMOLED-дисплей. Годинники Garmin із сонячною зарядкою використовують дисплеї з меншим енергоспоживанням, тож новинка Amazfit вигідно вирізняється на тлі конкурента яскравішим екраном.

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"Розробляючи T-Rex Dual Solar, ми не хотіли, щоб користувачам доводилося обирати між яскравим дисплеєм преміум-класу, який вони хочуть бачити щодня, та тривалістю роботи акумулятора, необхідною під час перебування на відкритому повітрі. Вперше поєднавши технології AMOLED та сонячної зарядки, ми змогли забезпечити обидві ці переваги", — розповіла віцепрезидентка з глобального маркетингу Amazfit Сара Вебстер.

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За звичайних умов час автономної роботи T-Rex Dual Solar становить до 25 днів, у разі оптимальних сонячних умов компанія обіцяє 35 днів, тоді як з увімкненим GPS годинник має витримувати 41 годину.

Серед інших плюсів T-Rex Dual Solar варто відзначити попередньо завантажені кольорові карти, інтелектуальне планування маршрутів з покроковими інструкціями та точками в стилі Apple Watch Ultra, а також функцію обміну місцезнаходженням LiveShare.

Ціна Amazfit T-Rex Dual Solar — від 649,99 доларів.

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