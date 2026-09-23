Може замінити телефон: вийшов недорогий смартгодинник з SIM-карткою, GPS та камерою (фото)
Компанія Rollme представила бюджетний розумний годинник Matrix, здатний функціонувати як автономний 4G-пристрій.
Розумний годинник Rollme Matrix може приймати дзвінки та повідомлення, а також відкривати програми, що потребують інтернету, без підключення до смартфона. Про це йдеться на офіційному сайті Rollme.
Смартгодинник працює на базі процесора SL8541E у поєднанні з 2 ГБ оперативної пам’яті та 16 ГБ вбудованої пам’яті. Цього достатньо для обробки основних завантажень програм з екосистеми, яка підтримує відео, музику та навігаційні інструменти.
AMOLED-дисплей Rollme Matrix має діагональ 2,06 дюйма та роздільну здатність 410 x 502. Корпус має клас захисту IP67 від пилу та бризок, але він не призначений для плавання. Доступні кольори — Midnight Black та Dawn Gold.
Ємність акумулятора складає 1100 мАг, що значно більше, ніж зазвичай використовується в розумних годинниках. Годинник заряджається за допомогою магнітного кабелю та досягає 100% заряду приблизно за 80 хвилин.
Для автономної роботи Rollme Matrix підтримує 4G, тоді як при підключенні до смартфона доступні Bluetooth-дзвінки. Також є бічна висувна камера, які можна використовувати для для фотозйомки та відеодзвінків.Важливо
Окрім того, Rollme Matrix оснащений стандартними датчиками для відстеження здоров’я та тренувань. Гаджет пропонує цілодобовий моніторинг серцевого ритму, вимірювання рівня кисню в крові (SpO2) одним дотиком та відстеження сну, яке розбиває цикли глибокого, світлового та швидкого сну. Є вбудований GPS та геомагнітний датчик для навігації за компасом, а також кілька режимів тренувань.
- Ціна Rollme Matrix — 89.99 доларів (приблизно 4 040 грн).
Нагадаємо, Coros випустила смартгодинник Pace 4 Pro, здатний скласти конкуренцію моделям Garmin, таким як Forerunner 570.
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