Може замінити телефон: вийшов недорогий смартгодинник з SIM-карткою, GPS та камерою (фото)

Компанія Rollme представила бюджетний розумний годинник Matrix, здатний функціонувати як автономний 4G-пристрій.

Розумний годинник Rollme Matrix може приймати дзвінки та повідомлення, а також відкривати програми, що потребують інтернету, без підключення до смартфона. Про це йдеться на офіційному сайті Rollme.

Смартгодинник працює на базі процесора SL8541E у поєднанні з 2 ГБ оперативної пам’яті та 16 ГБ вбудованої пам’яті. Цього достатньо для обробки основних завантажень програм з екосистеми, яка підтримує відео, музику та навігаційні інструменти.

Rollme Matrix з 4G Фото: Rollme

AMOLED-дисплей Rollme Matrix має діагональ 2,06 дюйма та роздільну здатність 410 x 502. Корпус має клас захисту IP67 від пилу та бризок, але він не призначений для плавання. Доступні кольори — Midnight Black та Dawn Gold.

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Ємність акумулятора складає 1100 мАг, що значно більше, ніж зазвичай використовується в розумних годинниках. Годинник заряджається за допомогою магнітного кабелю та досягає 100% заряду приблизно за 80 хвилин.

Кольори Rollme Matrix з 4G Фото: Rollme

Для автономної роботи Rollme Matrix підтримує 4G, тоді як при підключенні до смартфона доступні Bluetooth-дзвінки. Також є бічна висувна камера, які можна використовувати для для фотозйомки та відеодзвінків.

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Окрім того, Rollme Matrix оснащений стандартними датчиками для відстеження здоров’я та тренувань. Гаджет пропонує цілодобовий моніторинг серцевого ритму, вимірювання рівня кисню в крові (SpO2) одним дотиком та відстеження сну, яке розбиває цикли глибокого, світлового та швидкого сну. Є вбудований GPS та геомагнітний датчик для навігації за компасом, а також кілька режимів тренувань.

Ціна Rollme Matrix — 89.99 доларів (приблизно 4 040 грн).

Нагадаємо, Coros випустила смартгодинник Pace 4 Pro, здатний скласти конкуренцію моделям Garmin, таким як Forerunner 570.

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