Может заменить телефон: вышли недорогие смарт-часы с SIM-картой, GPS и камерой (фото)

Компания Rollme представила бюджетные умные часы Matrix, способные работать в качестве автономного 4G-устройства.

Умные часы Rollme Matrix могут принимать звонки и сообщения, а также запускать приложения, требующие подключения к интернету, без связи со смартфоном. Об этом говорится на официальном сайте Rollme.

Смарт-часы работают на базе процессора SL8541E в сочетании с 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти. Этого достаточно для обработки основных нагрузок приложений из экосистемы, которая поддерживает видео, музыку и навигационные инструменты.

Rollme Matrix с 4G Фото: Rollme

AMOLED-дисплей Rollme Matrix имеет диагональ 2,06 дюйма и разрешение 410 x 502. Корпус получил степень защиты IP67 от пыли и брызг, но он не предназначен для плавания. Доступные цвета — Midnight Black и Dawn Gold.

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Емкость аккумулятора составляет 1100 мАч, что значительно больше, чем обычно используется в умных часах. Часы заряжаются с помощью магнитного кабеля и достигают 100% заряда примерно за 80 минут.

Цвета Rollme Matrix с 4G Фото: Rollme

Для автономной работы Rollme Matrix поддерживают 4G, а при подключении к смартфону доступны звонки по Bluetooth. Также имеется боковая выдвижная камера, которую можно использовать для фотосъемки и видеозвонков.

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Кроме того, Rollme Matrix оснащены стандартными датчиками для отслеживания здоровья и тренировок. Гаджет обеспечивает круглосуточный мониторинг сердечного ритма, измерение уровня кислорода в крови (SpO2) одним касанием и отслеживание сна с разбивкой на циклы глубокого, легкого и быстрого сна. Есть встроенный GPS и геомагнитный датчик для навигации по компасу, а также несколько режимов тренировок.

Цена Rollme Matrix — 89,99 долларов (примерно 4 040 грн).

Напомним, что компания Coros выпустила смарт-часы Pace 4 Pro, способные составить конкуренцию таким моделям Garmin, как Forerunner 570.

Фокус также сообщал, что компания Doogee представила надежные спортивные GPS-часы среднего класса Anymoving M1 Pro.