Apple Watch против Garmin: эксперт сравнил лучшие смарт-часы 2026 года (фото)

Новые Apple Watch Series позиционируются как самые точные смарт-часы с функцией мониторинга сердечного ритма на рынке. В свою очередь, Garmin Fenix 9 Pro уже известны своими высококачественными функциями мониторинга здоровья.

Обозреватель гаджетов Мэтт Эванс решил сравнить Apple Watch Series 12 и Garmin Fenix 9 Pro по точности отслеживания сердечного ритма и некоторым другим показателям. Результатами он поделился в статье для TechRadar.

Apple Watch Series 12 оснащены новой системой Health Sensing System, которая отслеживает сердечный ритм. Компания утверждает, что новые часы измеряют частоту сердечных сокращений в активном состоянии и в состоянии покоя до 60 раз чаще, чем модели предыдущих поколений.

Apple Watch Series 12 Фото: Apple

С другой стороны, Garmin Fenix 9 Pro используют датчик сердечного ритма Garmin Elevate V5, который в ходе предыдущих тестов с Garmin Venu 4 показывал отклонение от среднего значения сердечного ритма Apple Watch Ultra 3 примерно на 5 ударов в минуту.

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Результаты тестирования

По данным Apple Watch Series 12, во время 40-минутной силовой тренировки средний пульс Эванса составлял 125 ударов в минуту. Garmin Fenix 9 Pro зафиксировали 132 удара в минуту, что является довольно незначительной разницей.

Зато разница между Apple и Garmin в подсчете калорий оказалась более существенной. Fenix 9 Pro зафиксировали расход в 340 ккал, тогда как Series 12 измерили общий расход энергии за тренировку на уровне 242 ккал.

Garmin Fenix 9 Pro Фото: Garmin

Как отмечает Эванс, сравнительные исследования точности подсчета калорий с помощью смарт-часов, как правило, показывают погрешность около 20 %. Однако разница в 88 ккал превышает 20-процентную погрешность.

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Следует учитывать, что это было лишь первое тестирование сразу после распаковки Apple Watch без использования медицинского нагрудного пульсометра, который мог бы служить эталоном точности. В дальнейшем автор планирует проводить более длительные тестирования по сравнению с другими моделями часов и датчиками, чтобы выяснить, чьи алгоритмы окажутся более точными.

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