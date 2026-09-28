Apple Watch проти Garmin: експерт порівняв топові смартгодинники 2026 року (фото)
Новий Apple Watch Series позиціонується як найточніший смарт-годинник з відстеженням серцевого ритму на ринку. Своєю чергою Garmin Fenix 9 Pro вже відомий своїми високоякісними можливостями відстеження здоров’я.
Оглядач гаджетів Метт Еванс вирішив порівняти Apple Watch Series 12 та Garmin Fenix 9 Pro за точністю відстеження серцевого ритму та деякими іншими показниками. Результатами він поділився у статті для TechRadar.
Apple Watch Series 12 оснащений новою системою Health Sensing System, що відстежує серцевий ритм. Компанія стверджує, що новий годинник вимірює частоту серцевих скорочень у активному стані та стані спокою до 60 разів частіше, ніж моделі попередніх поколінь.
З іншого боку Garmin Fenix 9 Pro отримав датчик серцевого ритму Garmin Elevate V5, який під час попередніх тестів із Garmin Venu 4 показував відхилення від середнього значення серцевого ритму Apple Watch Ultra 3 приблизно на 5 ударів на хвилину.
Результати тестування
За даними Apple Watch Series 12, під час 40-хвилинного силового тренування середній пульс Еванса становив 125 ударів за хвилину. Garmin Fenix 9 Pro виміряв 132 удари за хвилину, що є досить незначною різницею.
Натомість різниця між Apple та Garmin у підрахунку калорій була більш суттєвою. Fenix 9 Pro зафіксував витрату 340 ккал, тоді як Series 12 виміряв загальні витрати енергії за тренування на рівні 242 ккал.
Як зазначає Еванс, порівняльні дослідження щодо точності підрахунку калорій за допомогою смартгодинників, як правило, демонструють похибку близько 20%. Однак, різниця в 88 ккал перевищує 20% похибки.Важливо
Варто враховувати, що це було лише перше тестування одразу після розпакування Apple Watch без використання медичного нагрудного пульсометра, який міг би виступати еталоном точності. У подальшому автор планує проводити триваліші тестування порівняно з іншими моделями годинників й датчиками, щоб з'ясувати, чиї алгоритми виявляться точнішими.
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