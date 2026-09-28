Apple Watch проти Garmin: експерт порівняв топові смартгодинники 2026 року (фото)

Новий Apple Watch Series позиціонується як найточніший смарт-годинник з відстеженням серцевого ритму на ринку. Своєю чергою Garmin Fenix ​​9 Pro вже відомий своїми високоякісними можливостями відстеження здоров’я.

Оглядач гаджетів Метт Еванс вирішив порівняти Apple Watch Series 12 та Garmin Fenix ​​9 Pro за точністю відстеження серцевого ритму та деякими іншими показниками. Результатами він поділився у статті для TechRadar.

Apple Watch Series 12 оснащений новою системою Health Sensing System, що відстежує серцевий ритм. Компанія стверджує, що новий годинник вимірює частоту серцевих скорочень у активному стані та стані спокою до 60 разів частіше, ніж моделі попередніх поколінь.

Apple Watch Series 12 Фото: Apple

З іншого боку Garmin Fenix ​​9 Pro отримав датчик серцевого ритму Garmin Elevate V5, який під час попередніх тестів із Garmin Venu 4 показував відхилення від середнього значення серцевого ритму Apple Watch Ultra 3 приблизно на 5 ударів на хвилину.

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Результати тестування

За даними Apple Watch Series 12, під час 40-хвилинного силового тренування середній пульс Еванса становив 125 ударів за хвилину. Garmin Fenix ​​9 Pro виміряв 132 удари за хвилину, що є досить незначною різницею.

Натомість різниця між Apple та Garmin у підрахунку калорій була більш суттєвою. Fenix ​​9 Pro зафіксував витрату 340 ккал, тоді як Series 12 виміряв загальні витрати енергії за тренування на рівні 242 ккал.

Garmin Fenix 9 Pro Фото: Garmin

Як зазначає Еванс, порівняльні дослідження щодо точності підрахунку калорій за допомогою смартгодинників, як правило, демонструють похибку близько 20%. Однак, різниця в 88 ккал перевищує 20% похибки.

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Варто враховувати, що це було лише перше тестування одразу після розпакування Apple Watch без використання медичного нагрудного пульсометра, який міг би виступати еталоном точності. У подальшому автор планує проводити триваліші тестування порівняно з іншими моделями годинників й датчиками, щоб з'ясувати, чиї алгоритми виявляться точнішими.

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