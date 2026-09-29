Дешевша альтернатива Apple Watch: Honor випустила розумний годинник Watch 6 Pro (фото)

Компанія Honor представила розумний годинник Watch 6 Pro, який став потужнішою версією нещодавно випущеного Watch 6.

Годинник Honor Watch 6 Pro дещо жертвує тривалістю роботи акумулятора на користь функціональності. Деталі про новинку Honor розкрила на своєму офіційному сайті.

Honor Watch 6 Pro отримав 1,5-дюймовий двошаровий OLED-дисплей із роздільною здатністю 466 x 466 пікселів та яскравістю 4500 ніт. На окремих ділянках екран досягає 5500 ніт Габарити смартгодинника становлять 46,3 мм x 46,3 мм x 11,6 мм.

Honor Watch 6 Pro Фото: Honor

Для навігації Honor Watch 6 Pro оснащений високоточною системою Honor Polaris, яка використовує двочастотну конструкцію з трьома антенами. Розумний годинник може безперервно відстежувати місцезнаходження протягом 21 години.

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Акумулятор годинника має ємність 500 мАг та витримує 7 днів без підзарядки з увімкненим режимом Always On Display. Якщо також увімкнути всі функції відстеження здоров’я, час роботи від батареї скорочується до 4 днів. Максимальний заявлений термін автономної роботи становить 18 днів.

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Honor Watch 6 Pro пропонує цілодобове відстеження варіабельності серцевого ритму (ВСР), оновлену систему моніторингу артеріального тиску та безперервний контроль рівня цукру в крові (CGM). Годинник здатен виявляти падіння та навіть надсилати сигнал тривоги, виявивши зупинку серця.

Що стосується тренувань, Honor Watch 6 Pro має режим бігу по бездоріжжю, професійний режим бадмінтону та професійний режим футболу. Годинник також підходить для плавання та реагує на вологі пальці.

Ціна Honor Watch 6 Pro з нержавіючої сталі — 240 доларів.

Ціна Honor Watch 6 Pro з кераміки — 270 доларів.

Кольори Honor Watch 6 Pro Фото: Honor

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