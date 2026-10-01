Превзошли Apple Watch: эксперты посоветовали более яркие смарт-часы на 2026 год (фото)

Тестирование показало, что новые часы Samsung Galaxy Watch Ultra 2 превосходят по пиковой яркости флагманские модели от Apple и Huawei.

Хотя предыдущая модель Galaxy Watch Ultra уже отличалась невероятной яркостью, Samsung решила поднять планку, увеличив пиковую яркость Galaxy Watch Ultra 2. В тестах Notebookcheck новинка превзошла почти всех конкурентов.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 получил дисплей чуть большего размера, чем у его предшественника — 1,52 дюйма против 1,47 дюйма. При этом пиковая яркость увеличилась с 3000 до 5000 нит.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 Фото: notebookcheck.com

Независимое тестирование подтвердило эту цифру. В ходе испытаний Galaxy Watch Ultra 2 продемонстрировали яркость до 5053 нит при включенном датчике освещенности. Без датчика яркость достигает всего 571 нит.

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Средняя яркость Galaxy Watch Ultra 2 составила 3192 нит. Для сравнения: Apple Watch Ultra 2 показали 2947 нит, Amazfit T-Rex Ultra 2 — 2642 нит, а Samsung Galaxy Watch 9 — 3162 нит.

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Как отмечают эксперты, дисплей Galaxy Watch Ultra 2 остается читаемым даже при очень ярком освещении. Минимальная яркость 5,51 нит также делает эти умные часы удобными для использования в темноте.

Таким образом, Galaxy Watch Ultra 2 оказались одним из лучших вариантов для тех, кто ищет флагманские умные часы с ярким дисплеем.

Цена Samsung Galaxy Watch Ultra 2 в Украине — 32 999 грн.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 Фото: notebookcheck.com

Напомним, что эксперт поделился впечатлениями от тестирования новых флагманских часов Garmin Fenix 9 Pro.

Фокус также сообщал, что компания Honor представила смарт-часы среднего класса Watch 6 Pro.