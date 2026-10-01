Перевершив Apple Watch: експерти порадили яскравіший смартгодинник на 2026 рік (фото)
Тестування показало, що новий Samsung Galaxy Watch Ultra 2 випереджає за піковою яскравістю флагманські моделі від Apple та Huawei.
Хоча попередній Galaxy Watch Ultra вже був надзвичайно яскравим, Samsung вирішила підняти планку, збільшивши пікову яскравість Galaxy Watch Ultra 2. У тестуванні Notebookcheck новинка перевершила майже всіх конкурентів.
Samsung Galaxy Watch Ultra 2 отримав трохи більший дисплей, ніж його попередник — 1,52 проти порівняно з 1,47 дюйма. Водночас пікова яскравість зросла з 3000 до 5000 ніт.
Незалежне тестування підтвердила цю цифру. В ході випробування Galaxy Watch Ultra 2 видав досягає 5053 ніт з увімкненим датчиком навколишнього освітлення. Без датчика він досягає лише 571 ніт.
Середня яскравість Galaxy Watch Ultra 2 склала 3192 ніт. Для порівняння, Apple Watch Ultra 2 видав 2947 ніт, Amazfit T-Rex Ultra 2 – 2642 ніт, а Samsung Galaxy Watch 9 – 3162 ніт.
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Як зазначають експерти, дисплей Galaxy Watch Ultra 2 залишається читабельним навіть за дуже яскравого навколишнього освітлення. Мінімальна яскравість 5,51 ніт також робить цей смартгодинник зручним у використанні в темряві.
Таким чином Galaxy Watch Ultra 2 виявися одним з найкращих варіантів для тих, хто шукає флагманський розумний годинник з яскравим дисплеєм.
- Ціна Samsung Galaxy Watch Ultra 2 в Україні — 32 999 грн.
Нагадаємо, експерт поділився враженнями від тестування нового флагманського годинника Garmin Fenix 9 Pro.
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