Перевершив Apple Watch: експерти порадили яскравіший смартгодинник на 2026 рік (фото)

Тестування показало, що новий Samsung Galaxy Watch Ultra 2 випереджає за піковою яскравістю флагманські моделі від Apple та Huawei.

Хоча попередній Galaxy Watch Ultra вже був надзвичайно яскравим, Samsung вирішила підняти планку, збільшивши пікову яскравість Galaxy Watch Ultra 2. У тестуванні Notebookcheck новинка перевершила майже всіх конкурентів.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 отримав трохи більший дисплей, ніж його попередник — 1,52 проти порівняно з 1,47 дюйма. Водночас пікова яскравість зросла з 3000 до 5000 ніт.

Samsung Galaxy Watch Ultra2 Фото: notebookcheck.com

Незалежне тестування підтвердила цю цифру. В ході випробування Galaxy Watch Ultra 2 видав досягає 5053 ніт з увімкненим датчиком навколишнього освітлення. Без датчика він досягає лише 571 ніт.

Середня яскравість Galaxy Watch Ultra 2 склала 3192 ніт. Для порівняння, Apple Watch Ultra 2 видав 2947 ніт, Amazfit T-Rex Ultra 2 – 2642 ніт, а Samsung Galaxy Watch 9 – 3162 ніт.

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Як зазначають експерти, дисплей Galaxy Watch Ultra 2 залишається читабельним навіть за дуже яскравого навколишнього освітлення. Мінімальна яскравість 5,51 ніт також робить цей смартгодинник зручним у використанні в темряві.

Таким чином Galaxy Watch Ultra 2 виявися одним з найкращих варіантів для тих, хто шукає флагманський розумний годинник з яскравим дисплеєм.

Ціна Samsung Galaxy Watch Ultra 2 в Україні — 32 999 грн.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 Фото: notebookcheck.com

Нагадаємо, експерт поділився враженнями від тестування нового флагманського годинника Garmin Fenix ​​9 Pro.

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