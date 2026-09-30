Може замінити телефон: перші враження від смартгодинника Garmin Fenix 9 Pro (фото)
Компанія Garmin нещодавно представила флагманський розумний годинник Fenix 9 Pro. Тепер експерт випробував новинку у реальному житті.
Оглядач гаджетів Метью Міллер використовував 51-міліметровий Garmin Fenix 9 Pro із силіконовим ремінцем кольору Autumn Orange впродовж місяця. Своїми враженнями від годинника він поділився у статті для ZDNET.
Дисплей та корпус
Новий 51-міліметровий Garmin Fenix 9 Pro оснащений 1,5-дюймовим дисплеєм, який став найбільшим серед годинників Fenix. Цей сенсорний AMOLED-екран має роздільну здатність 466 x 466 пікселів, яскравість до 3000 ніт та захищений сапфіровим склом.
Корпус Garmin Fenix 9 Pro виготовлений з титану замість міцного полімеру. Це не лише надає годиннику преміального вигляду, але й робить його надзвичайно міцним. Вага пристрою без ремінця становить 73 г.
З’єднання
Garmin Fenix 9 Pro підтримує супутникове підключення Garmin inReach, що може бути корисним в місцях, де немає звичайного мобільного покриття, як от гори. Також доступне LTE-з’єднання для швидкого мобільного інтернету без підключення до смартфона.
Окрім того, завдяки мікрофону та динаміку Garmin Fenix 9 Pro може здійснювати телефонні дзвінки через підключений смартфон. Функція OK Garmin також дозволяє запускати голосові команди, не торкаючись годинника.
Тренування
Годинники Garmin відомі розширеними показниками відстеження здоров'я та фізичної форми, тож Fenix 9 Pro не став виключенням. Годинник підтримує безліч режимів для фізичної активності, а показники місцезнаходження та серцевого ритму в ході тестування були дуже точними.
Нова функція програмного забезпечення Garmin Epic також об’єднує багатоденну активність в історію, доступну в Garmin Connect.
Навігація та ліхтарик
Великий дисплей, підтримка стежок з функцією Nextfork та оновлений процесор роблять Garmin Fenix 9 Pro чудовою альтернативою смартфону, коли йдеться про GPS-навігацію. Годинник також пропонує понад 2000 попередньо завантажених гірськолижних курортів та 43 000 полів для гольфу.Важливо
Свого часу компанія Garmin першою інтегрувала у свої годинники спеціальний світлодіодний ліхтарик. Новий Fenix 9 Pro пропонує білий, червоний та зелений кольори світлодіодів, а також широкий набір опцій для включення світлодіодного ліхтарика до тренувань.
Вердикт
На думку Міллера, Garmin Fenix 9 Pro заслуговує на звання найкращого смартгодинника для того, щоб залишатися на зв’язку з родиною, друзями та рятувальниками, навіть перебуваючи поза зоною покриття.
Garmin Fenix 9 Pro також підтримує безліч спортивних режимів та збирає безліч даних, дозволяючи більш ефективно аналізувати та планувати свою активність.
- Ціна Garmin Fenix 9 Pro в Україні — від 59 499 грн до 99 999 грн залежно від розміру, матеріалів та додаткових функцій, таких як сонячна зарядка та супутниковий зв'язок.
Нагадаємо, Honor представила розумний годинник середнього класу Watch 6 Pro.
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