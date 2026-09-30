Може замінити телефон: перші враження від смартгодинника Garmin Fenix 9 Pro (фото)

Компанія Garmin нещодавно представила флагманський розумний годинник Fenix ​​9 Pro. Тепер експерт випробував новинку у реальному житті.

Оглядач гаджетів Метью Міллер використовував 51-міліметровий Garmin Fenix ​​9 Pro із силіконовим ремінцем кольору Autumn Orange впродовж місяця. Своїми враженнями від годинника він поділився у статті для ZDNET.

Дисплей та корпус

Garmin Fenix 9 Pro Фото: Скриншот

Новий 51-міліметровий Garmin Fenix ​​9 Pro оснащений 1,5-дюймовим дисплеєм, який став найбільшим серед годинників Fenix. Цей сенсорний AMOLED-екран має роздільну здатність 466 x 466 пікселів, яскравість до 3000 ніт та захищений сапфіровим склом.

Корпус Garmin Fenix ​​9 Pro виготовлений з титану замість міцного полімеру. Це не лише надає годиннику преміального вигляду, але й робить його надзвичайно міцним. Вага пристрою без ремінця становить 73 г.

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З’єднання

Garmin Fenix ​​9 Pro підтримує супутникове підключення Garmin inReach, що може бути корисним в місцях, де немає звичайного мобільного покриття, як от гори. Також доступне LTE-з’єднання для швидкого мобільного інтернету без підключення до смартфона.

Окрім того, завдяки мікрофону та динаміку Garmin Fenix ​​9 Pro може здійснювати телефонні дзвінки через підключений смартфон. Функція OK Garmin також дозволяє запускати голосові команди, не торкаючись годинника.

Тренування

Garmin Fenix 9 Pro Фото: zdnet.com

Годинники Garmin відомі розширеними показниками відстеження здоров'я та фізичної форми, тож Fenix ​​9 Pro не став виключенням. Годинник підтримує безліч режимів для фізичної активності, а показники місцезнаходження та серцевого ритму в ході тестування були дуже точними.

Нова функція програмного забезпечення Garmin Epic також об’єднує багатоденну активність в історію, доступну в Garmin Connect.

Навігація та ліхтарик

Великий дисплей, підтримка стежок з функцією Nextfork та оновлений процесор роблять Garmin Fenix ​​9 Pro чудовою альтернативою смартфону, коли йдеться про GPS-навігацію. Годинник також пропонує понад 2000 попередньо завантажених гірськолижних курортів та 43 000 полів для гольфу.

Важливо

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Свого часу компанія Garmin першою інтегрувала у свої годинники спеціальний світлодіодний ліхтарик. Новий Fenix 9 Pro пропонує білий, червоний та зелений кольори світлодіодів, а також широкий набір опцій для включення світлодіодного ліхтарика до тренувань.

Вердикт

Garmin Fenix 9 Pro Фото: zdnet.com

На думку Міллера, Garmin Fenix ​​9 Pro заслуговує на звання найкращого смартгодинника для того, щоб залишатися на зв’язку з родиною, друзями та рятувальниками, навіть перебуваючи поза зоною покриття.

Garmin Fenix ​​9 Pro також підтримує безліч спортивних режимів та збирає безліч даних, дозволяючи більш ефективно аналізувати та планувати свою активність.

Ціна Garmin Fenix 9 Pro в Україні — від 59 499 грн до 99 999 грн залежно від розміру, матеріалів та додаткових функцій, таких як сонячна зарядка та супутниковий зв'язок.

Нагадаємо, Honor представила розумний годинник середнього класу Watch 6 Pro.

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