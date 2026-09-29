Найкращий годинник для бігу до 10 000 грн: експерт порадив модель Garmin середнього класу (фото)

Біговий годинник Garmin Forerunner 55 розроблений для початківців та любителів, яким потрібні точні дані про тренування без зайвих інтелектуальних функцій.

Garmin Forerunner 55 займає середню ланку між фітнес-трекером та розумним годинником, що робить його найкращим бюджетним варіантом для бігунів-початківців у 2026 році. Такого висновку дійшов експерт порталу Tom's Guide Джеймс Фрю.

Forerunner 55 позиціонується як модель початкового рівня, що прийшла на заміну Forerunner 4. Візуально він нагадує інші моделі Garmin, але має менш вишуканий дизайн. Його ціна в рази нижча, ніж у флагмана Forerunner 570.

Garmin Forerunner 55 Фото: Tom's Guide

Попри доступну вартість, Forerunner 55 пропонує багато важливих функцій Garmin, таких як інструмент тренувань PacePro, який надає плавні рекомендації щодо швидкості та каденції під час бігу.

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Чим довше Forerunner 55 веде моніторинг, тим точнішими стають його рекомендації щодо відновлення після тренувань. Саме це відрізняє розумний годинник від звичайних фітнес-трекерів.

Водночас варто враховувати, що доступна ціна потребує деяких компромісів. Forerunner 55 не підтримує сторонніх програм, не дозволяє зберігати музику, а його дисплей має діагональ лише 1,08 дюйма.

Ціна Garmin Forerunner 55 в Україні — від 7 139 грн до 9 828 грн залежно від магазину.

Нагадаємо, Honor представила новий розумний годинник середнього класу Watch 6 Pro.

Фокус також повідомляв, що Coros випустила флагманський смартгодинник Pace 4 Pro.