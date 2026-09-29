Лучшие часы для бега до 10 000 грн: эксперт посоветовал модель Garmin среднего класса (фото)

Беговые часы Garmin Forerunner 55 разработаны для начинающих и любителей, которым нужны точные данные о тренировках без лишних интеллектуальных функций.

Garmin Forerunner 55 занимает промежуточное положение между фитнес-трекером и умными часами, что делает их лучшим бюджетным вариантом для начинающих бегунов в 2026 году. К такому выводу пришел эксперт портала Tom's Guide Джеймс Фрю.

Forerunner 55 позиционируются как модель начального уровня, пришедшая на смену Forerunner 4. Визуально они напоминают другие модели Garmin, но отличаются менее изысканным дизайном. Их цена в разы ниже, чем у флагмана Forerunner 570.

Garmin Forerunner 55 Фото: Tom's Guide

Несмотря на доступную цену, Forerunner 55 предлагает множество важных функций Garmin, таких как инструмент для тренировок PacePro, который дает плавные рекомендации по скорости и частоте шагов во время бега.

Видео дня

Важно

Лучшие Apple Watch в 2026 году: эксперт посоветовал 5 моделей на разный бюджет (фото)

Чем дольше Forerunner 55 ведет мониторинг, тем точнее становятся его рекомендации по восстановлению после тренировок. Именно это отличает умные часы от обычных фитнес-трекеров.

В то же время стоит учитывать, что доступная цена требует определенных компромиссов. Forerunner 55 не поддерживает сторонние приложения, не позволяет хранить музыку, а диагональ его дисплея составляет всего 1,08 дюйма.

Цена Garmin Forerunner 55 в Украине — от 7 139 грн до 9 828 грн в зависимости от магазина.

Напомним, что Honor представила новые смарт-часы среднего класса Watch 6 Pro.

Фокус также сообщал, что компания Coros выпустила флагманские смарт-часы Pace 4 Pro.