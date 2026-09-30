Может заменить телефон: первые впечатления от смарт-часов Garmin Fenix 9 Pro (фото)

Компания Garmin недавно представила флагманские умные часы Fenix 9 Pro. Теперь эксперт опробовал новинку в реальных условиях.

Обозреватель гаджетов Мэтью Миллер в течение месяца пользовался 51-миллиметровыми часами Garmin Fenix 9 Pro с силиконовым ремешком цвета Autumn Orange. Своими впечатлениями от часов он поделился в статье для ZDNET.

Дисплей и корпус

Garmin Fenix 9 Pro Фото: Скриншот

Новая 51-миллиметровая модель Garmin Fenix 9 Pro оснащена 1,5-дюймовым дисплеем, который стал самым большим среди часов серии Fenix. Этот сенсорный AMOLED-экран имеет разрешение 466 x 466 пикселей, яркость до 3000 нит и защищен сапфировым стеклом.

Корпус Garmin Fenix 9 Pro изготовлен из титана вместо прочного полимера. Это не только придает часам премиальный вид, но и делает их чрезвычайно прочными. Вес устройства без ремешка составляет 73 г.

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Соединение

Garmin Fenix 9 Pro поддерживают спутниковую связь Garmin inReach, что может пригодиться в местах, где отсутствует обычное мобильное покрытие, например, в горах. Также доступно LTE-соединение для быстрого мобильного интернета без подключения к смартфону.

Кроме того, благодаря микрофону и динамику Garmin Fenix 9 Pro могут совершать телефонные звонки через подключенный смартфон. Функция OK Garmin также позволяет запускать голосовые команды, не прикасаясь к часам.

Тренировка

Garmin Fenix 9 Pro Фото: zdnet.com

Часы Garmin известны расширенными функциями отслеживания здоровья и физической формы, поэтому Fenix 9 Pro не стали исключением. Часы поддерживают множество режимов для физической активности, а данные о местоположении и сердечном ритме в ходе тестирования оказались очень точными.

Новая функция программного обеспечения Garmin Epic также объединяет данные о многодневной активности в одну историю, доступную в Garmin Connect.

Навигация и фонарик

Большой дисплей, поддержка маршрутов с функцией Nextfork и обновленный процессор делают Garmin Fenix 9 Pro отличной альтернативой смартфону, когда речь идет о GPS-навигации. Часы также предлагают более 2000 предварительно загруженных горнолыжных курортов и 43 000 полей для гольфа.

Важно

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В свое время компания Garmin первой интегрировала в свои часы специальный светодиодный фонарик. Новая модель Fenix 9 Pro предлагает белый, красный и зеленый цвета светодиодов, а также широкий набор опций для использования светодиодного фонарика во время тренировок.

Вердикт

Garmin Fenix 9 Pro Фото: zdnet.com

По мнению Миллера, Garmin Fenix 9 Pro заслуживают звания лучших умных часов для поддержания связи с семьей, друзьями и спасателями, даже находясь вне зоны покрытия.

Garmin Fenix 9 Pro также поддерживают множество спортивных режимов и собирают огромное количество данных, что позволяет более эффективно анализировать и планировать свою активность.

Цена Garmin Fenix 9 Pro в Украине — от 59 499 грн до 99 999 грн в зависимости от размера, материалов и дополнительных функций, таких как солнечная зарядка и спутниковая связь.

Напомним, что Honor представила смарт-часы среднего класса Watch 6 Pro.

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